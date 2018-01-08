Оппозиционные партии решили выдвинуть вотум недоверия Кадри Симсон

Оппозиционные парламентские партии провели в понедельник совещание, по итогам которого было принято решение уже на этой неделе подать правлению Рийгикогу заявление о вынесении вотума недоверия министру экономики и инфраструктуры Кадри Симсон, передает Rus.err со ссылкой на радионовости ERR.
8 января 2018 г., 16:05
По словам председателя фракции Свободной партии Артура Тальвика, в последующие дни оппозиция будет составлять текст заявления.
Глава фракции Консервативной народной партии (EKRE) Мартин Хельме уточнил, что заявление будет передано уже на этой неделе. "Наша главная претензия к Кадри Симсон в том, что принятые решения имеют четкие признаки коррупции, ясно, что принимались решения, которые делали доступными публичные средства кругу "своих людей"", - пояснил Хельме позицию консерваторов.
Председатель фракции Партии реформ Юрген Лиги сообщил, что текст заявления согласовывается, поскольку он должен быть коллективным.