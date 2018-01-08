Оппозиционные партии решили выдвинуть вотум недоверия Кадри Симсон

По словам председателя фракции Свободной партии Артура Тальвика, в последующие дни оппозиция будет составлять текст заявления.

Глава фракции Консервативной народной партии (EKRE) Мартин Хельме уточнил, что заявление будет передано уже на этой неделе. "Наша главная претензия к Кадри Симсон в том, что принятые решения имеют четкие признаки коррупции, ясно, что принимались решения, которые делали доступными публичные средства кругу "своих людей"", - пояснил Хельме позицию консерваторов.

Председатель фракции Партии реформ Юрген Лиги сообщил, что текст заявления согласовывается, поскольку он должен быть коллективным.