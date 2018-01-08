Горящий у берегов Китая танкер может взорваться. Неизвестна судьба 31 моряка (фото, видео)

"Cегодня в 10:30 по местному времени (06:30 по Эстонии) спасатели обнаружили тело одного пропавшего, его личность устанавливается", - цитирует его ТАСС. Поиски других матросов продолжаются, несмотря на крайне неблагоприятные погодные условия на море, передает Newsru.com.

Причина столкновения двух судов у восточного побережья КНР по-прежнему не установлена, отметил Лу Кан.

Тем временем Министерство транспорта КНР заявило об угрозе взрыва или затопления танкера, охваченного пожаром после столкновения, передает "Интерфакс" со ссылкой на китайские СМИ. Ранее о риске затопления горящего танкера заявляли в Тегеране, отмечает агентство. Потушить пожар на судне пока не удается.

Exclusive video shows the ongoing search and rescue operation for missing crew members after a Panama-registered oil taker and a Hong Kong cargo ship collided off the east China coast pic.twitter.com/foIIetkgw5 — CGTN (@CGTNOfficial) January 8, 2018

КНР направила на место ЧП четыре спасательных корабля и три судна для ликвидации розлива топлива. Южная Корея отправила на поиски пропавших моряков корабль и вертолет, а военно-морские силы США - патрульный противолодочный самолет P-8 "Посейдон", приписанный к группе "Боевые тигры" Восьмой патрульной эскадрильи, передает РИА "Новости".

ЧП произошло вечером 6 января по местному времени у устья реки Янцзы, его участниками стали нефтяной танкер Sanchi, принадлежащий иранской компании Bright Shipping Limited, и сухогруз CF CRYSTAL. По данным китайских СМИ, после столкновения 274-метровый танкер перевернулся и загорелся, связь с ним была потеряна, а все 32 члена экипажа - 30 иранцев и двое граждан Бангладеш - пропали без вести.

Танкер перевозил 136 тысяч тонн газового конденсата из Ирана в Южную Корею. Представитель Министерства нефти Ирана сообщил, что танкер, арендованный корейской компанией Hanwha TOTAL Co, перевозил конденсат, принадлежащий Национальной иранской нефтяной компании (NIOC).

Сухогрузу, который перевозил 64 тысячи тонн зерна, ничего не угрожает. С борта этого судна был спасен 21 член экипажа - все граждане Китая.

Также произошла утечка нефти, и китайские суда занимаются очисткой прилегающей акватории.