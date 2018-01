Горящий у берегов Китая танкер может взорваться. Неизвестна судьба 31 моряка (фото, видео)

"Cегодня в 10:30 по местному времени (06:30 по Эстонии) спасатели обнаружили тело одного пропавшего, его личность устанавливается", - цитирует его ТАСС. Поиски других матросов продолжаются, несмотря на крайне неблагоприятные погодные условия на море, передает Newsru.com.

Причина столкновения двух судов у восточного побережья КНР по-прежнему не установлена, отметил Лу Кан.

Тем временем Министерство транспорта КНР заявило об угрозе взрыва или затопления танкера, охваченного пожаром после столкновения, передает "Интерфакс" со ссылкой на китайские СМИ. Ранее о риске затопления горящего танкера заявляли в Тегеране, отмечает агентство. Потушить пожар на судне пока не удается.

Exclusive video shows the ongoing search and rescue operation for missing crew members after a Panama-registered oil taker and a Hong Kong cargo ship collided off the east China coast pic.twitter.com/foIIetkgw5