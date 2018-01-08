Мужчина годами воровал деньги у своего недееспособного брата

Мужчину из Пярнуского уезда назначили опекуном в 2012 году. В итоге у него в течение пяти лет был свободный доступ к банковскому счету брата. В зале суда выяснилось, что за это время Вильяр незаконно потратил 6350 евро, которые принадлежали его родственнику, пишет Pärnu Postimees.

Вильяр снимал наличные деньги, переводил их на счета знакомых и платил за товары и услуги карточкой брата. Всего мужчина совершил более 40 сделок. Он начал с того, что снял со счета брата 2000 евро наличными. В дальнейшем суммы колебались от 25 до 200 евро.

«К счастью, качеству жизни родственника не был нанесен серьезный ущерб, так как брат находился в попечительском учреждении и там его обеспечивали едой и лекарствами», - отметил прокурор.

После того, как Вильяру было предъявлено подозрение, он не прекратил воровать у брата и успел до возбуждения дела украсть еще 2380 евро. Таким образом, общая сумма превысила 8700 евро.

Суд приговорил Вильяра к году и шести месяцам заключения. Мужчина не отправится в тюрьму, если за два года не совершит нового преступления.

На данный момент большая часть украденной суммы уже возвращена потерпевшему, суд обязал Вильяра вернуть оставшиеся 1500 евро.