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Какая мерзость: покупатель обнаружил в колбасе Maks & Moorits неприятный сюрприз

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ФОТО: Lugeja pilt

В редакцию Postimees прислал фото читатель, которого сегодня утром ждал неприятный сюрприз: в колбасе "Московская" фирмы Maks & Moorits был пучок шерсти.

Шерсть в колбасе. | ФОТО: Lugeja pilt

"Благодарим покупателя за обратную связь и за то, что он обратил наше внимание на этот случай. Жаль, что его ждал такой неприятный сюрприз, - сказала директор Maks & Moorits по маркетингу Мирьям Эндла. - Наш производственный процесс строго регулируется и наблюдается, и мы попытаемся выяснить, с чем именно столкнулся покупатель. К сожалению, по фото сложно это определить, мы побеседуем с клиентом, чтобы узнать конкретную партию и выяснить на производстве, что могло привести к попаданию в продукт чужеродного предмета".

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