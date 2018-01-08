Выплата долга Боснии и Герцеговины сократила резервный капитал Банка Эстонии

«В декабре 2017 года Босния и Герцеговина вернула МВФ долг в 7,6 млн евро, или 6,3 млн СПЗ (платежное средство МВФ), а МВФ перевел сумму на свой счет в Банке Эстонии. В результате увеличились обязательства Банка Эстонии по отношению к МВФ. Изменение отражается в сокращении резервной позиции», - сказала BNS пресс-секретарь Банка Эстонии Эва Вахур.

Входящая в состав резервного капитала Банка Эстонии резервная позиция в МВФ составляет сумму нетто квоты Эстонии в МВФ и счета МВФ. Изменение размера резервной позиции может быть обусловлено изменением курса СПЗ, изменением размера квоты Эстонии или участием Эстонии в плане финансовых сделок МВФ.

В прошлом году квота Эстонии не изменилась, она составляла 243,6 млн СПЗ. Размещение МВФ в Банке Эстонии выплаченных Боснией и Герцеговиной средств отрицательно повлияло на состояние эстонского счета МВФ, что привело к сокращению резервного капитала Банка Эстонии.

В декабре резервный капитал Банка Эстонии сократился на 9,6 млн евро до 288 млн евро. Резервный капитал преимущественно сократился за счет сокращения резервной позиции в МВФ на 7,8 млн евро.