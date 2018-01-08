Охрана задержала неадекватного взломщика

В субботу вечером в диспетчерский центр охранной фирмы G4S поступил сигнал о вторжении в частный дом в волости Камбья Тартуского уезда. На месте патруль обнаружил тридцатилетнего мужчину, который, по словам пресс-секретаря фирмы, вел себя неадекватно. Перед домом стоял автомобиль с работающим мотором, мужчина складывал в него различные предметы из здания — от украшений до книг.

На место выслали еще один патруль, и охранники задержали мужчину. Прибывший на место житель дома подтвердил полиции, что вторгнувшийся в здание человек для него чужой и что речь идет о взломе. При осмотре здания выяснилось, что сломано охранное устройство, а сирену сняли вместе с проводами. Автомобиль, стоявший перед домом, также принадлежал владельцу дома. Ключи грабитель нашел в доме.

Охранники передали взломщика полиции, которая в свою очередь передала его врачам. Полиция выяснит обстоятельства происшествия в ходе уголовного следствия.

В ночь на понедельник в диспетчерский центр охранной фирмы поступил сигнал из кафе в центре Тарту. Охранники обнаружили человека, который оказался работником кафе, зашедшим в помещения вне рабочего времени. Когда на место прибыл владелец точки общественного питания, выяснилось, что из кассы украли 130 евро наличными.

Охранники передали работника кафе полиции.