Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
ВЫЙТИ
ВОЙТИ
Sul ei ole kontot? Loo konto >
ХрoникаЭстонияЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

За год камеры измерения скорости зафиксировали около 120 000 нарушений

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
Камера измерения скорости. Иллюстративное фото. | ФОТО: Sander Ilvest

Расположенные на дорогах Эстонии камеры слежения за скоростью за прошлый год зафиксировали около 120 000 нарушений.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны сказал BNS, что за прошлый год полиция выслала 118 766 сообщений о штрафе в связи с зафиксированными камерами превышениями скорости движения.

В декабре было назначено 5479 предупреждающих штрафов.

На дорогах Эстонии установлены 63 измерительные кабины, четыре из них измеряют скорость движения в обоих направлениях. Кроме того, две камеры установлены на перекрестке Кристийне в Таллинне.

Наверх