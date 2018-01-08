За год камеры измерения скорости зафиксировали около 120 000 нарушений
8 января 2018 г., 19:58
Расположенные на дорогах Эстонии камеры слежения за скоростью за прошлый год зафиксировали около 120 000 нарушений.
Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны сказал BNS, что за прошлый год полиция выслала 118 766 сообщений о штрафе в связи с зафиксированными камерами превышениями скорости движения.
В декабре было назначено 5479 предупреждающих штрафов.
На дорогах Эстонии установлены 63 измерительные кабины, четыре из них измеряют скорость движения в обоих направлениях. Кроме того, две камеры установлены на перекрестке Кристийне в Таллинне.