Министр культуры: государство должно быть готово взять на себя финансирование Нарвского музея

"Если со стороны города финансирование сократится или его совсем не будет, то придется пересмотреть деятельность музея или найти дополнительные ресурсы со стороны государства", - сказал Индрек Саар на пресс-конференции Рийгикогу, отвечая на вопрос Свободной партии.

Министр культуры добавил, что если в ближайшее время не удастся договориться о финансировании музея и город Нарва не начнет выполнять свои обязательства по его финансированию и будет продолжать блокировать работу совета музея, то государство должно будет найти законные возможности, чтобы руководитель музея был выбран и музей продолжал работу.

Индрек Саар также сказал, что председатель совета музея вице-канцлер Министерства культуры Тарви Ситс предложил заменить одного из членов совета музея со стороны города, который систематически блокирует работу совета. Хотя Саар не назвал фамилию этого члена совета, это, по данным ERR, депутат горсобрания Нарвы центрист Алексей Мяги, однако его замена зависит от решения городского собрания.