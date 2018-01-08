Китай укрепляет связи с парламентом Эстонии

Чжан Дэцзян в понедельник встретился со спикерами парламентов Эстонии, Исландии, Литвы, Латвии, Норвегии, Швеции и Финляндии, сообщило китайское информагентство Xinhua.

По словам Чжана, сотрудничество Китая с этими семью странами развивается, особенно в рамках проекта «Один пояс и один путь», пишет Xinhua.

«Китай готов к сотрудничеству со странами Скандинавии и Балтии для развития связей в духе взаимного уважения, обучения и равного обращения», - сказал Чжан.

По слвоам Чжана, совместный визит спикеров семи парламентов является чем-то совершенно новым и демонстрирует их намерение теснее сотрудничать с Китаем.

Чжан призвал страны к большему уважению к основным интересам друг друга, главным проблемам и решениям в области развития. Он также призвал к более прагматичному и выгодному для народов сотрудничеству и выразил надежду, что правительства будут взаимно интегрировать свои стратегии.

Он добавил, что странам следует больше работать над развитием человеческих связей и сотрудничества в области образования, туризма, молодежи и спорта.