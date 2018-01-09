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Выяснилось, кто чаще меняет постельное белье в зависимости от пола и семейного положения

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ФОТО: Pexels / CC0 Licence

Портал Kodu, со ссылкой на wellandgood.com, сообщает: проведенный в США опрос выявил взаимосвязь между семейным положением людей и чистотой их постелей.

Исследование, проведенное среди 1000 человек, показало, что одинокие люди обоего пола, в среднем, меняют постельное белье на 16 дней реже, чем состоящие в браке. Что касается гендерных различий, то холостые мужчины более ленивы, чем незамужние дамы. Выяснилось, что средний не состоящий в браке мужчина использует один комплект постельного белья на 10 дней дольше, чем женщина.

Сами эксперты рекомендуют менять постельные принадлежности хотя бы раз в неделю. Это обеспечивает значительно более чистую среду и помогает предотвратить воздействие различных аллергенов.

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