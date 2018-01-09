Олимпийская чемпионка в гневе: "Оторвите попу с дивана и сделайте уже сами что-нибудь"

Аделина Сотникова, пропускающая сезон 2017-18 из-за травмы, ответила на вопрос о своем восстановлении после травмы и критику спортсменки в соцсетях.
«В 2017-м я получила сложную травму, из-за чего не смогла вернуться. И даже получив ее, моя цель стояла ехать на прокаты, потому что моей задачей была вернуться в фигурное катание. Но из-за своих эмоций, из-за того, что не получается так, как хочу, я начала форсировать подготовку и еще раза три серьезно подворачивала ногу.
В данный момент я выступаю, пусть пока без тройных прыжков, но я на финишной прямой. И я понимаю, что потихоньку иду к тому, к чему шла!
И еще мой совет всем «доброжелателям»! Не доводите меня до такого состояния, как тут (на фотографии - прим. rus.postimees)! Опасно, ой как опасно!
Держите ваши языки за зубами и смотрите в свою тарелочку! А кто, где, когда и сколько... ну вообще не ваше дело!
Не перестану повторять – поднимите свою попу с дивана и сделайте хоть что-нибудь! Всем остальным моим дорогим людям – спасибо за теплые слова поддержки! Я ценю каждого своего человека!» – написала Сотникова.
Мой совет всем «доброжелателям» ! Не доводите меня до такого состояния,как тут! Опасно,ой как опасно держите ваши языки за зубами и смотрите в свою тарелочку! а кто,где,когда и сколько... ну вообще не ваше дело! Не перестану повторять ,поднимите свою попу с дивана и сделайте хоть что-нибудь! Всем ✌ Остальным!моим,дорогим людям! Спасибо всем за тёплые слова! Я ценю каждого своего человека! Ваша Sotka14 ⛸✌✅ #swanlake #soon #delya14 #asotka14