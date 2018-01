Олимпийская чемпионка в гневе: "Оторвите попу с дивана и сделайте уже сами что-нибудь"

Мой совет всем «доброжелателям» ! Не доводите меня до такого состояния,как тут! Опасно,ой как опасно держите ваши языки за зубами и смотрите в свою тарелочку! а кто,где,когда и сколько... ну вообще не ваше дело! Не перестану повторять ,поднимите свою попу с дивана и сделайте хоть что-нибудь! Всем ✌ Остальным!моим,дорогим людям! Спасибо всем за тёплые слова! Я ценю каждого своего человека! Ваша Sotka14 ⛸✌✅ #swanlake #soon #delya14 #asotka14

