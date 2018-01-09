Олимпийская чемпионка в гневе: "Оторвите попу с дивана и сделайте уже сами что-нибудь"

«В 2017-м я получила сложную травму, из-за чего не смогла вернуться. И даже получив ее, моя цель стояла ехать на прокаты, потому что моей задачей была вернуться в фигурное катание. Но из-за своих эмоций, из-за того, что не получается так, как хочу, я начала форсировать подготовку и еще раза три серьезно подворачивала ногу.

В данный момент я выступаю, пусть пока без тройных прыжков, но я на финишной прямой. И я понимаю, что потихоньку иду к тому, к чему шла!

И еще мой совет всем «доброжелателям»! Не доводите меня до такого состояния, как тут (на фотографии - прим. rus.postimees)! Опасно, ой как опасно!

Держите ваши языки за зубами и смотрите в свою тарелочку! А кто, где, когда и сколько... ну вообще не ваше дело!

Не перестану повторять – поднимите свою попу с дивана и сделайте хоть что-нибудь! Всем остальным моим дорогим людям – спасибо за теплые слова поддержки! Я ценю каждого своего человека!» – написала Сотникова.