Картина дня: задержание председателя волостного собрания, рост цен на топливо и суд над наркогруппировкой

КаПо задержала председателя Йыхвиского волостного собрания и главу социальной службы

Сегодня сотрудники КаПо задержали председателя Йыхвиского волостного собрания Нийну Негласон и главу социальной службы Йыхвиской волостной управы Сирли Таммисте. Читайте далее...

Полиция просит помощи в поисках 45-летней женщины

Полиция просит помощи в поисках 45-летней женщины, которая ушла в понедельник утром из дома в поселке Аэспа Раплаского уезда и до сих пор не вернулась. Читайте далее...

Страсти в Рийгикогу: Юрген Лиги в очередной раз отличился

Во время вчерашнего заседания Рийгикогу, когда на вопросы парламентариев об инвестициях в оборону отвечал премьер-министр Юри Ратас, возникла словесная перепалка между членом центристской фракции Яанусом Карилайдом и председателем фракции Партии реформ Юргеном Лиги. Читайте далее...

Началось: повышение акцизов добралось до заправок

Сегодня цена на топливо на заправках Neste поднялась больше, чем на 10 центов. По данным Postimees, литр 95 бензина стоит на заправке на улице Юхкентали 1,33 евро. Читайте далее...

Стали известны подробности смертельного ДТП, в котором погиб 29-летний водитель

Медицинская экспертиза установила, что погибший 5 января в результате ДТП в Тартуском уезде 29-летний водитель Audi A8 был трезв. Читайте далее...

Галерея: предполагаемый наркобарон предстал перед судом

Во вторник в Харьюском уездном суде должен был начаться процесс над обвиняемым в масштабном наркобизнесе Евгением Медуницей и его сообщниками, но начало процесса было отложено, поскольку двое подсудимых задержаны в Польше. Читайте далее...

Анвельт: работодателям следует предпочесть украинцам жителей Ида-Вирумаа

Министр внутренних дел Андрес Анвельт (СДПЭ) в интервью изданию Äripäev рассказал о проблемах, возникших в связи с председательством Эстонии в Совете ЕС, и поделился соображениями о ситуации на рынке труда. Читайте далее...

В последний путь за счет государства и самоуправления

Перед смертью все равны, но в течение нескольких лет родственники усопших в Эстонии похвастаться равноправием не могли. После того как в 2009 году была отменена государственная дотация на похороны, многие самоуправления оказались не в силах выплачивать дотации из собственных денег. Читайте далее...

Участок в центре Таллинна вызывает неразбериху: кто кому должен уступать дорогу?

У жителей Таллинна и его гостей годами вызывает неразбериху ситуация на перекрестке бульвара Эстония и улицы Кентманни: кто должен уступать дорогу на этом участке – пешеходы или водители? Читайте далее...

Тартуские и таллиннские насосы перекачивают людей: в Нарва-Йыэсуу думают разыграть среди жителей еще один внедорожник

В Ида-Вируском уезде, потерявшем за прошлый год 2365 жителей, говорят о "насосах", перекачивающих людей в Таллинн из Тарту, и которые нужно развернуть в обратную сторону. В этом деле небольшого успеха добился только курортный город Нарва-Йыэсуу, власти которого не прочь разыграть еще один внедорожник, чтобы переманить еще больше жителей. Читайте далее...

Представители пенсионеров удивляются возмущению сверстников

По словам представителей пенсионеров, возмущение пожилых людей, обнаруживших в день выплаты пенсии на своих счетах меньшую, чем обычно, сумму, непонятно, поскольку информации о новом расчете не облагаемого налогом минимума было достаточно, хотя посягательство на кошелек работающих пенсионеров им не кажется справедливым. Читайте далее...

Выяснились причины запаха газа в Ласнамяэ

Со вчерашнего дня жители Ласнамяэ, Саха-Лоо и Маарду жалуются на запах газа. Спасатели объяснили причину и заверили, что угрозы для здоровья людей нет. Читайте далее...

В Таллинне на Маарьямяги обнаружены останки сотни немецких солдат

Строители мемориала жертвам коммунизма на Маарьямяги в Таллинне в ходе землекопных работ обнаружили останки сотни немецких солдат. Читайте далее...

Громкое дело дошло до суда: пенсионера обвиняют в попытке убийства двух охранников в Копли

Пыхьяская окружная прокуратура обвиняет 75-летнего мужчину в попытке убийства двух охранников и незаконном обращении с огнестрельным оружием и боеприпасами. Сегодня, 9 января, в Харьюском уездном суде начнется предварительное заседание. Читайте далее...

Все нипочем: в Эстонии продолжают орудовать филиппинские танкисты

Несмотря на пристальное общественное внимание и материалы в СМИ, так называемые филиппинские танкисты, являющиеся э-резидентами Эстонии, продолжают ликвидировать в нашей стране фирмы, попавшие в трудное положение. Читайте далее...