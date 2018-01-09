Подозреваемую в коррупции Нину Негласон планируют исключить из Партии реформ

Представитель Партии реформ сообщил BNS, что из партии исключат председательницу Йыхвиского волостного собрания Нину Негласон, которую во вторник утром сотрудники Полиции безопасности (КаПо) задержали по подозрению в коррупции. Предложение об исключении правлению партии должна сделать региональная организация.

По словам представителя партии, Ида-Вирумааское отделение партии обсуждало исключение Негласон еще в конце прошлого года. Тогда это было связано с тем обстоятельством, что реформистка баллотировалась на выборах местных самоуправлений в качестве первого номера избирательного союза Jõhvi Eest.