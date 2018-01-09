Бывшие работники Estonian Air не добились ареста счетов Nordica

«Суд 22 декабря 2017 года принял постановление, не удовлетворившее ходатайство истцов об обеспечении иска. Таким образом, суд в качестве гарантирующей иск меры не наложил на счета ответчика арест на сумму 1,646 млн евро. Суд решил, что применение подобной гарантирующей иск меры было бы непропорциональным в отношении ответчика и помешало бы его повседневной финансовой деятельности», - сказал BNS присяжный адвокат Калле-Каспар Сеппер из представляющего сотрудников адвокатского бюро Sirel ja Partnerid.

Следующее заседание пройдет 21 февраля.

В июне прошлого года 59 бывших работников Estonian Air подали в суд на новую авиакомпанию Nordica, потребовав от нее около 1,7 млн евро невыплаченной компенсации по сокращению.

«Это крайне объемный спор, который со стороны истцов во многом финансирует DAS Oigusabikulude Kindlustuse AS, с которой многие работники заключили страховые договоры. Без страховки истцам как частным лицам было бы не по силам возбудить судебную тяжбу такого масштаба против крупной компании», - сказал Сеппер в июне прошлого года.

Тогда Сеппер сказал, что, согласно доказательствам, Estonian Air перешла в Nordica, поэтому последняя солидарно несет ответственность за требования со стороны бывших работников. «По мнению истцов, переход авиакомпании был запланирован заранее и прошел точно по плану», - сказал он. По его мнению, это подтверждают также совпадение владельцев и руководящих органов, продолжение рейсов по тем же маршрутов, переход фактической финансовой деятельности, руководящих работников, авиатранспорта, партнеров и договоров.

Глава Nordica Яан Тамм выразил удивление в связи с иском работников Estonian Air. «Nordica — новое предприятие, начавшее работу с нуля, действующее на основании бизнес-плана и созданных им ценностей. Иск может содержать юридические нюансы, но ими занимаются наши юридические консультанты», - сказал тогда Тамм.

Estonian Air прекратила деятельность 7 ноября 2015 года после того, как стал известны результаты исследования еврокомиссии, согласно которым Эстония предоставила Estonian Air незаконную госпомощь.