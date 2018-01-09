Распорядок дня Трампа: действительно ли он работает меньше других президентов?

Первое рабочее заседание дня Трамп проводит в 11 часов утра. Предшествующие этому три часа - с 8 до 11 - президент определил как время, которое на языке советской номенклатуры называлось "работа с документами".

Эти часы Трамп должен проводить в Овальном кабинете, однако, согласно утечке из Белого дома, в это время президент сидит у себя на жилой половине, смотрит телевизор и пишет сообщения в "Твиттер".

Эта закрытая информация просочилась на новостной сайт Axios. Белый дом тут же отреагировал и сообщил, что в эти три часа президент делает важные телефонные звонки и вообще "посвящает работе много часов каждый день недели в течение всего года".

Однако журналисты уже сделали свои выводы: расписание президента, просочившееся на Axios, отличается от графиков, которые Белый дом каждый день рассылает прессе.

В материале Axios особое внимание также обращается на то, что Трамп слишком много времени проводит перед телевизором, за что его уже давно критикуют.

Типичный рабочий день Трампа

В 11 часов утра президент приступает к официальной повестке дня. Первое совещание обычно - с представителями спецслужб.

Затем на протяжении дня он проводит еще пару встреч с перерывами на "работу с документами" и возвращается к себе в жилую резиденцию около шести часов вечера, сообщает Axios.

Согласно докладу новостного ресурса, часто перерывы бывают незапланированными, и президент проводит их в столовой рядом с Овальным кабинетом за просмотром новостей по кабельному телевидению.

Вот как описывает Axios фрагмент типичного рабочего дня Дональда Трампа:

11:00 - рабочее совещание под условным названием "Вырабатываем политический курс".

12:00 - перерыв на "работу с документами"

12:30 - ланч

13:30 - перерыв на "работу с документами"

Хотя, отмечает издание, график Трампа в самом начале его президентства был несколько иным.

Первое время он проводил утренние совещания уже за завтраком в Рузвельт-зале, но постепенно начало рабочего время откладывалось все дальше и дальше.

В деловых поездках график президента сдвигается еще больше.

Как рано вставали другие президенты?

Многие президенты придерживались гибких графиков и часто подстраивали свое расписание под личные обстоятельства.

Барак Обама, например, приступал к работе в 9-10 часов утра после обязательной утренней тренировки, а к обеду всегда возвращался на жилую половину, чтобы провести время с семьей, утверждает профессор Университета имени Джорджа Вашингтона Мэтью Даллек.

Джордж Буш-младший, напротив, приходил в Овальный кабинет к 6:45 утра, говорится в докладе Axios, но и ложился спать довольно рано. А вот Обама - сова, он часто возвращался к работе после того, как его семья укладывалась спать, и сидел до часу-двух ночи.

Линдон Джонсон и Билл Клинтон, например, любили посреди ночи делать рабочие звонки.