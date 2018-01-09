Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
ВЫЙТИ
ВОЙТИ
Sul ei ole kontot? Loo konto >
ХрoникаЭстонияЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Samsung Galaxy A8 – новый смартфон и подарок в придачу!

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
Samsung Galaxy A8 - вплотную к флагману | ФОТО: Digitark

9 января в 17:00 в интернет-магазине Telia начинается предварительная продажа нового смартфона Samsung Galaxy A8, который во многом повторяет флагманскую модель S8, но стоит дешевле. Все покупатели Samsung Galaxy A8 в период предпродажи получат подарок, пишет техноблог Digitark.

Samsung Galaxy A8  аналогичный по дизайну и материалам выпущенному весной флагманскому Galaxy S8, но представляет собой смартфон в более бюджетной категории.

Одна из особенностей - вытянутые дисплеи, как во флагманах 2018 года

В новом телефоне тоже имеются функции распознавания лица и сканер отпечатка пальца, а также адаптирующийся Wi-Fi, который запоминает зоны Wi-Fi, ранее акцептированные пользователем, и автоматически подключается и отключается от них.

Из дополнительных плюсов Galaxy A8 - защита от воды и пыли по стандарту IP68. Это значит, что телефон можно погружать в воду на 30 минут на глубину до полутора метров. В аппаратах других производителей этого ценового сегмента подобная защита встречается крайне редко.

Все клиенты, купившие Galaxy A8 в интернет-магазине Telia в период предварительной продажи, т. е. с 9 по 25 января, получат подарок. Подробнее читайте в техноблоге Digitark.

Наверх