Samsung Galaxy A8 – новый смартфон и подарок в придачу!

9 января в 17:00 в интернет-магазине Telia начинается предварительная продажа нового смартфона Samsung Galaxy A8, который во многом повторяет флагманскую модель S8, но стоит дешевле. Все покупатели Samsung Galaxy A8 в период предпродажи получат подарок, пишет техноблог Digitark.
Samsung Galaxy A8 аналогичный по дизайну и материалам выпущенному весной флагманскому Galaxy S8, но представляет собой смартфон в более бюджетной категории.
Одна из особенностей - вытянутые дисплеи, как во флагманах 2018 года
В новом телефоне тоже имеются функции распознавания лица и сканер отпечатка пальца, а также адаптирующийся Wi-Fi, который запоминает зоны Wi-Fi, ранее акцептированные пользователем, и автоматически подключается и отключается от них.
Из дополнительных плюсов Galaxy A8 - защита от воды и пыли по стандарту IP68. Это значит, что телефон можно погружать в воду на 30 минут на глубину до полутора метров. В аппаратах других производителей этого ценового сегмента подобная защита встречается крайне редко.
Все клиенты, купившие Galaxy A8 в интернет-магазине Telia в период предварительной продажи, т. е. с 9 по 25 января, получат подарок. Подробнее читайте в техноблоге Digitark.