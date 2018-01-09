Гномик на корпоративе - просто игра или узаконенный детский "чёс"?

Наблюдение за рядом рождественских и новогодних празднований озадачило читательницу Rus.Postimees: в бригадах аниматоров во главе с Дедами Морозами трудятся в поте лица дети школьного возраста в костюмах гномиков и заек. Редакции тоже показалось, что тут есть, в чем разобраться.
Читательница встревожена не на шутку: ее дочь занимается в театральном кружке при местном ДК, но как только наступает новогодняя праздничная пора и зимние школьные каникулы, число занятий в кружке удваивается или даже утраивается, а вместо заслуженного отдыха у детей в календаре появляются выступления - на утренниках в ДК и на корпоративах в ресторанах для семей работников различных фирм и организаций.
"Однажды в начале января дочь пропала на три часа, телефон не отвечал. Часов в восемь вечера она вернулась домой совершенно вымотанной - работала на празднике в ресторане для работников одного магазина. Пришла оттуда немного расстроенной из-за того, что не получила ни конфет, ни шоколадки, только печеньем и соком кормили в баре - сколько влезет", - рассказала женщина. По ее словам, плитка шоколада или кулек конфет - обычный гонорар за выступление.
"Три часа, по сути, бесплатной работы в ресторане в жарком костюме - ответственной, надо сказать, работы - неужели такое возможно в нашем мире?!" - негодует читательница.
Конечно, можно возразить: если не устраивает кружок, можно просто в него не ходить, занять ребенка чем-нибудь другим, но есть одно "но": самой девочке, по словам нашей собеседницы, нравится заниматься в театральном кружке, выступать, уставать и вот так радовать малышню в хороводе вокруг елки. По этой причине родительница не хочет начинать разборки с руководителем самодеятельности из ДК - дабы не нарушить их творческую гармонию. Но женщина все же уверена, что любая работа должна оплачиваться, а ребенок должен привыкать не только к труду, но и к денежному вознаграждению. Сладости же - это вред здоровью, как известно, и тем более, когда в новогоднюю пору они и так сыплются в детский карман со всех сторон.
Но и это еще не всё: родителям приходится самим ежемесячно платить за кружок, чтобы дети там занимались и при этом работали на взрослых заказчиков.
Редакция обратилась в Трудовую инспекцию, чтобы та дала непредвзятую оценку ситуации. Можно ли считать ее правомерной с точки зрения трудового права? Считается ли исполнение роли гномика на корпоративе детским трудом с позиции закона?
Заведующая консультационной службой Трудовой инспекции Анни Райгна в своем ответе отметила, что если речь идет об участии в кружке по интересам, то это скорее деятельность добровольца. Также это можно считать предоставлением услуги, что тоже нельзя называть традиционной работой в смысле Закона о трудовом договоре. "Следовательно, игра гномика в кружке по интересам во время праздников или участие в представлениях требуют прежде всего желания ребенка и родителя, а также понимания, что это не традиционные трудовые отношения, которые требуют ограниченного рабочего дня и выплаты заработной платы", - объяснила представительница Трудовой инспекции.
Трудовое законодательство предусматривает ряд требований, регулирующих работу несовершеннолетних. И хотя, как стало понятно, выступления на утренниках не являются в понимании закона трудом, ориентироваться на законные требования к детскому труду лишним не будет, ведь взяты они наверняка не с потолка.
Итак, при приеме на работу несовершеннолетних надо изначально продумать, какая работа им подходит и что они могут вообще делать. Не следует заключать трудовой договор или позволять ребенку приступать к работе, которая:
* превышает его физические и умственные (духовные) способности
* угрожает нравственности несовершеннолетнего
* грозит опасностью, которую несовершеннолетний не способен своевременно заметить и устранить по причине отсутствия опыта или обучения
* препятствует социальному развитию несовершеннолетнего или получению образования
* угрожает здоровью несовершеннолетнего вследствие характера работы или факторов опасности рабочей среды.
Правительством Республики принят документ - "Факторы опасности рабочей среды и перечень работ, в отношении которых работа несовершеннолетних запрещена". Согласно этому документу, например, запрещена работа, где уровень шума превышает 80 децибелов, работа происходит с канцерогенными химикатами, есть опасность обвала или обрушения, работа выполняется механической пилой и так далее.
Кроме того, запрещена работа несовершеннолетних, связанная с оборотом алкоголя, за исключением его хранения или транспортировки в нераспечатанном виде. Аналогично и с табачными изделиями и подобными им продуктами, а также их частями. Доступа к азартным играм, лотереям, тотализаторам у людей не должно быть до 21 года жизни.
"Возраст и обязанность посещать школу также должны учитываться при приеме несовершеннолетнего на работу, он должен ходить в школу до окончания основной школы или до достижения 17-летнего возраста, - продолжает Анни Райгна из Трудовой инспекции. - Возраст и обязательное школьное образование во многом определяют, что может сделать несовершеннолетний и в какое время это разрешено. Например, несовершеннолетнему от 7 до 12 лет разрешено выполнять лишь легкую работу в области культурной, художественной, спортивной или рекламной деятельности. Работодатель может заключить трудовой договор с ребенком 13-16 лет с обязательным обучением и разрешить ему работать там, где обязанности просты и не требуют больших физических или умственных усилий. Для 13-летних законодатель счел необходимым перечислить список работ, с которыми, как предполагается, 13-летние могут справиться. Например, 13-летним детям разрешены сельскохозяйственные работы, вспомогательные работы в торговле и обслуживании, вспомогательные работы в заведениях общественного питания или размещения, а также другие легкие работы, которые не запрещены несовершеннолетним. В случае несовершеннолетнего 15-17 лет в законе уже не говорится о легкой работе, но работодатель должен учитывать имеющиеся ограничения при трудоустройстве несовершеннолетних".
Также, как сообщила Анни Райгна, есть требования о времени и продолжительности детского труда. Молодые люди, которые не учатся в школе, могут работать подобно взрослым - 8 часов в день и 40 часов в неделю. Но есть и отличие - несовершеннолетний не может работать сверхурочно. Школьник не должен работать в период времени с 20.00 до 06.00, а не обучающийся в школе ребенок - с 22.00 до 06.00.
"Только когда несовершеннолетний находится под наблюдением взрослого и работает в творческой, культурной, художественной, спортивной или рекламной сфере, он может работать до полуночи, то есть до 24.00. В случае несовершеннолетнего, являющегося школьником, следует также учитывать, что он не должен работать более половины времени школьных каникул и работать запрещено непосредственно перед началом школьного дня. Получение образования приоритетнее для молодежи, чем работа", - добавила представитель Трудовой инспекции.