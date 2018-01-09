Гномик на корпоративе - просто игра или узаконенный детский "чёс"?

Читательница встревожена не на шутку: ее дочь занимается в театральном кружке при местном ДК, но как только наступает новогодняя праздничная пора и зимние школьные каникулы, число занятий в кружке удваивается или даже утраивается, а вместо заслуженного отдыха у детей в календаре появляются выступления - на утренниках в ДК и на корпоративах в ресторанах для семей работников различных фирм и организаций.

"Однажды в начале января дочь пропала на три часа, телефон не отвечал. Часов в восемь вечера она вернулась домой совершенно вымотанной - работала на празднике в ресторане для работников одного магазина. Пришла оттуда немного расстроенной из-за того, что не получила ни конфет, ни шоколадки, только печеньем и соком кормили в баре - сколько влезет", - рассказала женщина. По ее словам, плитка шоколада или кулек конфет - обычный гонорар за выступление.

"Три часа, по сути, бесплатной работы в ресторане в жарком костюме - ответственной, надо сказать, работы - неужели такое возможно в нашем мире?!" - негодует читательница.

Конечно, можно возразить: если не устраивает кружок, можно просто в него не ходить, занять ребенка чем-нибудь другим, но есть одно "но": самой девочке, по словам нашей собеседницы, нравится заниматься в театральном кружке, выступать, уставать и вот так радовать малышню в хороводе вокруг елки. По этой причине родительница не хочет начинать разборки с руководителем самодеятельности из ДК - дабы не нарушить их творческую гармонию. Но женщина все же уверена, что любая работа должна оплачиваться, а ребенок должен привыкать не только к труду, но и к денежному вознаграждению. Сладости же - это вред здоровью, как известно, и тем более, когда в новогоднюю пору они и так сыплются в детский карман со всех сторон.

Но и это еще не всё: родителям приходится самим ежемесячно платить за кружок, чтобы дети там занимались и при этом работали на взрослых заказчиков.

Редакция обратилась в Трудовую инспекцию, чтобы та дала непредвзятую оценку ситуации. Можно ли считать ее правомерной с точки зрения трудового права? Считается ли исполнение роли гномика на корпоративе детским трудом с позиции закона?

Заведующая консультационной службой Трудовой инспекции Анни Райгна в своем ответе отметила, что если речь идет об участии в кружке по интересам, то это скорее деятельность добровольца. Также это можно считать предоставлением услуги, что тоже нельзя называть традиционной работой в смысле Закона о трудовом договоре. "Следовательно, игра гномика в кружке по интересам во время праздников или участие в представлениях требуют прежде всего желания ребенка и родителя, а также понимания, что это не традиционные трудовые отношения, которые требуют ограниченного рабочего дня и выплаты заработной платы", - объяснила представительница Трудовой инспекции.