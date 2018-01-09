Компенсация за лечение зубов составляет теперь 40 евро

Еще одним обновлением системы компенсаций стало включение новых категорий пациентов в список целевой группы получателей повышенной компенсации в размере 85 евро. Теперь в данный список входят пациенты с диабетом и синдромом Шегрена.

На сегодняшний день компенсацию за зубное лечение взрослых использовало 95 тысяч человек, в общая сумма выплаченных компенсаций составила 3,5 миллионов евро. Компенсацию можно использовать в 185 кабинетах зубных врачей по всей Эстонии. Найти ближайшего зубного врача поможет интерактивная карта на сайте Больничной кассы https://www.haigekassa.ee/ru/hambaravi/patsiendile/hambaravi-partnerid.

В случае компенсации за зубное лечение взрослых в 40 евро доля обязательного финансирования пациента составляет 50%, т.е. каждый раз при визите зубного врача он будет обязан оплатить не менее половины счета за лечение.

Компенсация за зубное лечение для беременных, матерей, имеющих детей в возрасте до одного года, пенсионеров по инвалидности, пенсионеров по старости, людей с частичной или полной потерей трудоспособности, людей старше 63 лет, а также для людей, имеющих повышенную потребность в стоматологической помощи, составляет 85 евро в год. Доля обязательного самофинансирования в данном случае составляет не менее 15% от счета за лечение. До посещения зубного врача рекомендуется предварительно выяснить, принадлежите ли вы к какой-либо льготной категории, получающую повышенную компенсацию за зубное лечение.

Льгота учитывается в счете за лечение непосредственно в момент оплаты услуг зубного врача, т.е. после посещения зубного врача больше не нужно предоставлять Больничной кассе заявление и другие документы. Компенсация за зубное лечение действует только для первичных стоматологических услуг, которые внесены в список льготных медицинских услуг, оплачиваемых Больничной кассой.

Подробную информацию о компенсациях и договорных партнерах, оказывающих стоматологические услуги, можно получить по справочному телефону Больничной кассы 669 66 30 (Пнд-Птн с 08.30 до 16.30), на интернет-странице Больничной кассы http://www.haigekassa.ee/ru/hambaravi/, в бюро обслуживания клиентов Больничной кассы или переслав подписанную заявку на электронный адрес info@haigekassa.ee.