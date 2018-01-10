Бросивший жену и ребенка муж через 15 лет потребовал половину квартиры. И закон на его стороне

По словам женщины, с отцом своего ребенка она разошлась 15 лет назад. Все это время одна растила дочь. Бывший объявился внезапно, когда из-за совершеннолетия ребенка отпала надобность платить алименты, и заявил о своих правах. Не на дочь, а на квартиру, которую они купили в браке. Читательница уточнила, что квартира-то и покупалась на деньги ее матери, бывший муж копейки не дал, но закон остается на его стороне. «Может быть, нужно уже изменить такие законы?» - задала вопрос читательница.

Нужно признать, что мы были огорошены такой постановкой вопроса. Как можно претендовать на раздел имущества через 15 лет после развода? Не поздновато ли? А нельзя ли прижать наглеца требованиям по алиментам, за все эти годы? Эти вопросы мы адресовали собственнику юридического бюро Invictus Юри Асари.

«На основании статьи 155 Закона об общей части гражданского кодекса, срок давности по требованию о выдаче, вытекающему из права собственности, и по требованиям, вытекающим из семейного и наследственного права, составляет 30 лет со дня, когда требование становится взыскиваемым. Действующая редакция закона вступила в силу 01.07.2002.

В соответствии со статьей 25 Закона о семье, в общую собственность супругов переходят нажитые во время существования общности имущества предметы и иные имущественные права супругов. Иначе говоря, все имущество, приобретенное с момента заключения брака (за исключением наследства и полученного в результате дарения) и до момента развода является совместным имуществом. Нередки случаи, когда супруги годами живут раздельно и приобретают имущество, не разводясь. К сожалению, оно все-таки является совместным и подлежит разделу.

Дети в разделе имущества родителей участия не принимают».

То есть, у бегавшего где-то папаши есть полное юридическое право требовать раздела квартиры, которую купили еще до того, как он ударился в бега. И действует оно в течение 30 лет с момента развода. А ребенок, который вырос в этой квартире и имеет полное право однажды получить ее в свою собственность, не может остановить творящуюся несправедливость. Отец может смело требовать свою половину.

«А вот срок давности по требованию, признанному вступившим в законную силу решением суда, а также по требованию, вытекающему из судебного соглашения или иного исполнительного документа, составляет 10 лет (cт. 157 Закона об общей части гражданского кодекса). Если читательница не обращалась в суд с требованием алиментов, пока ребенок был несовершеннолетним, то сейчас она этого уже сделать не может», - объяснил Юри Асари.