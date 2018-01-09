Суд оштрафовал петербуржца на 400 000 рублей за песню и антихристианскую картинку во "ВКонтакте"

9 января Конвишера приговорили к штрафу за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды"), сообщает издание "Фонтанка" . Подсудимый вину признал.

Поводом послужила запись "Время жечь мосты" с изображением силуэта католического священника с православным крестом на груди. На рисунке были нож, перевернутый крест и число 666.

"(В сообщении) имеется совокупность лингвистических и психологических признаков возбуждения вражды, а именно: высказывание "Время жечь мосты" вместе с изображением силуэта католического священника с православным крестом на груди, над которым изображен силуэт человека с ножом, у которого на груди имеется перевернутый крест и число 666, силуэты указанного человека с ножом и священника вписаны в кольцо, на площади которого имеются символы, напоминающие еврейские буквы", - цитирует "Петербургский дневник" сообщение Объединенной пресс-службы судов Петербурга.

О возбуждении дела в отношении Конвишера стало известно летом 2017 года. В августе у петербуржца провели обыск, изъяв электронные носители информации. В августе он говорил изданию "ОВД-Инфо" , что причиной уголовного преследования стали три записи, в том числе "Время жечь мосты".

На одной из картинок римские легионеры насилуют распятого Христа (под картинкой размещена песня шведской группы Marduk - Jesus Christ... Sodomised), другая представляет собой буквальную иллюстрацию к фразе Jesus fucking Christ (под ней размещена песня группы Biopsyhoz "МВЧ" - сокращение от "Мать всего человечества"). "Время жечь мосты", которое пресс-служба судов назвала "высказыванием", - это название песни группы "Каракурт", антиклерикальной по настроению, как объяснил Конвишер.

В названии паблика, где появились эти записи, упоминается теперь уже бывший лидер православного движения "Божья воля" Дмитрий Цорионов (Энтео) - его исключили осенью 2017 года за дружбу с участницами панк-группы Pussy Riot, в том числе с Марией Алехиной, с которой они вместе читали Библию, что в движении было воспринято как "святотатство". Вместо него движение "Божья воля" возглавила активистка Мила Одегова.

Последняя акция Энтео прошла в день столетия со дня основания Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем: Энтео устроил акцию у здания, где ранее располагалась ВЧК, и разбил бюст основателя и главы ведомства Феликса Дзержинского. В тот же день у здания Федеральной службы безопасности на улице Большая Лубянка задержали Марию Алехину, которая вместе с единомышленницей вывешивала баннер с надписью "С днем рождения, палачи".

Подробнее: http://www.newsru.com/religy/09jan2018/leonardkonvisher.html