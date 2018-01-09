Reuters: Москва решает судьбу Сирии закулисными переговорами с повстанцами - противниками Асада

Как сообщается в репортаже агентства, переговоры, в частности, ведутся на территории последнего крупного оплота повстанцев неподалеку от столицы - в Восточной Гуте, сообщает портал Newsru.com.

Корреспондент Reuters Эллен Фрэнсис пообщалась с представителями двух основных повстанческих группировок (Легион ал-Рахмана и Джейш аль-Ислам) в районе и пришла к выводу, что хотя они не особо верят в успешный для себя исход этих переговоров, но считают, что в контактах с российским Минобороны смысла больше, чем в каких-либо договоренностях с правительством Асада.

"Лучше договариваться с тем, кто командует, а не с режимом (Асада). Мы вынуждены вести эти переговоры. Такова реальность... Асад и его правительство стали игрушками в руках русских", - заявил один из собеседников журналистки из Легиона ал-Рахмана.

При этом обе группировки обвиняют Москву в том, что она не соблюдает договоренности и закрывает глаза на нарушения со стороны сирийской армии. "Мы шлем (России. - Прим. ред.) доказательства того, что самолеты (армии Асада. - Прим. ред.) сбрасывают бомбы на жилые районы. В ответ - либо тишина, либо пустые оправдания. Они говорят, что сирийские власти отрицают, будто это они бомбят. Тогда чьи же это самолеты над Гутой?" - говорит представитель Джейш аль-Ислам.

Как известно, российские власти не отрицают, что пытаются установить контакт с сирийскими повстанцами. В частности, в официальном формате это проходит на переговорах по сирийскому урегулированию, инициированных Москвой и проходящих в СНГ в пику аналогичным переговорам ООН в Женеве, которые многие считают провалившимися. Однако и на "московские" переговоры соглашаются приезжать далеко не все игроки. Так, в конце декабря около 40 сирийских повстанческих группировок выпустили совместное заявление, в котором заявили, что не будут участвовать в очередном конгрессе по урегулированию гражданского конфликта в Сирии, который должен пройти в Сочи в конце января.

Таким образом, с отдельными непримиримыми группировками российские переговорщики стараются договориться в неофициальной обстановке. В частности, как уточнил Reuters представитель Джейш аль-Ислам Ясир Делван, такие секретные переговоры проходят на заброшенных сельхозугодьях, расположенных на ничейной земле между лагерем повстанцев и контролируемой войсками Асада территорией.

Летом прошлого года Россия подписала с сирийскими повстанцами соглашение о "деэскалации", а министр обороны РФ заявлял об окончании гражданской войны в Сирии. Однако, несмотря на прекращение воздушных бомбардировок, в некоторых районах до сих продолжаются ожесточенные бои с армией Асада, отмечает Reuters.