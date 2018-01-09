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Эстонская полиция больше не будет использовать пистолет Макарова

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Полицейский. Иллюстративное фото. | ФОТО: Tairo Lutter

Департамент полиции и погранохраны закрепил за всеми своими штатными сотрудниками пистолеты нового образца. После того, как все получившие новое оружие полицейские пройдут переобучение, последние пистолеты Макарова будут изъяты из обращения в эстонской полиции.

Об этом BNS сообщил главный оружейник департамента Георг-Томек Тришкин, по словам которого на данный момент за всеми сотрудниками полиции закреплены новые пистолеты Glock 19 Ambi. Он уточнил, что исключение сделано только для охраняющих линию границы пограничников, которые вооружены пистолетами Walther P99Q.

Пистолетов Glock 19 Ambi полиция закупила в количестве 3740 штук.

Тришкин рассказал, что сейчас эстонские полицейские переучиваются пользоваться личным огнестрельным оружием с пистолета Макарова на «Глок».

«Никому из чиновников нельзя выходить на службу без предварительного обучения и получения права на использование нового типа пистолета», - подчеркнул он.

Курс переобучения должен завершиться к концу первого квартала этого года, после этого последние пистолеты Макарова будут изъяты из обращения в эстонской полиции.

Новые пистолеты «Глок» получат также 300 помощников полицейских, курс их переобучения начнется на следующей неделе.

Полиция меняет пистолеты, которые были приобретены ведомством всего несколько лет назад.

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