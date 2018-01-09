Галерея: третья жилая башня в комплексе Skyline достигла максимальной высоты

В третьем по счету доме будет 47 квартир с большими балконами и открытой планировкой. И месторасположение, и сами квартиры вызвали большой интерес покупателей, так что непроданными остались лишь единичные квартиры.

Руководитель фирмы-девелопера U.S. Invest, известный предприниматель Урмас Сыырумаа, открывая традиционный праздник, проводимый для строителей, отметил: "Уникальные виды и большие балконы стали нашим главным аргументом в условиях жесткой конкуренции". Сыырумаа добавил, что чрезвычайно доволен работой строительной фирмы Mapri Ehitus и руководителей проекта.

На каждом этаже каждого дома Skyline - четыре квартиры: две двухкомнатные и две четырехкомнатные. Расположение дома гарантирует виды на Старый город и море из окон всех квартир, а также из гостиной каждой квартиры дверь ведет на балкон площадью 10 м2.

По первоначальному плану предполагалось закончить строительство во второй половине 2019 года, однако в связи с большим спросом на высококачественное жилье, решено закончить строительство последнего дома в конце 2018 года. Первая башня была готова уже в конце прошлого года, вторая будет сдана этой весной. Архитектор комплекса Skyline - Андри Кирсима.