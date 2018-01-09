Департамент пойдет навстречу провалившим экзамен по вождению

В прошлом июле Департамент шоссейных дорог ввел изменение, согласно которому при регистрации на экзамен по вождению на В-категорию предпочтение стали отдавать тем, кто впервые пришел на экзамен, а возможность пересдать экзамен у провалившегося появлялась, как правило, лишь через месяц.

«Изменение пришлось ввести из-за так называемых серийных экзаменующихся, которые постоянно бронировали время экзамена по вождению и не заботились о совершенствовании своих навыков. Скорее, ходили на экзамен, чтобы попробовать и поучиться», - сказал заведующий экзаменационным отделом департамента Тармо Ванамыйза, добавив, что после изменения многие из тех, кто не сдал экзамен, начали брать намного больше дополнительных уроков.

Если в первое время после введения изменения экзамен на В-категорию сдавали лишь 39 процентов кандидатов в водители, то в декабре количество сдавших поднялось до 50 процентов. Поскольку результаты улучшились и дополнительных уроков стали брать больше, Департамент шоссейных дорог решил, что с февраля будущие водители смогут сдавать повторный экзамен при наличии свободного времени спустя две недели после предыдущей попытки.

В 2017 году Департамент шоссейных дорог принял 36 355 экзаменов по вождению, половина из них были повторными, сообщил Департамент. На В-категорию было принято 26 815 экзаменов. Их успешно сдали 43 процента кандидатов.

За 2017 Департамент шоссейных дорог разрешил 206 споров. Результаты практической части экзамена по вождению были оспорены 193 раза, в 19 случаях требования экзаменуемых были удовлетворены. Результаты теоретической части оспаривали 13 раз, решение было изменено в трех случаях.

На страничке Департамента шоссейных дорог можно ознакомиться со связанной с экзаменами по вождению статистикой. Статистика демонстрирует количество принятых и сданных экзаменов в различных уездах. Кроме того, можно ознакомиться с процентом прохождения экзамена в различных автошколах по всем категориям и представительствам.