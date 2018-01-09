Департамент пойдет навстречу провалившим экзамен по вождению

Если до сих пор провалившийся на государственном экзамене по вождению получал шанс вновь продемонстрировать свои навыки только через месяц, то теперь Департамент шоссейных дорог решил пойти навстречу будущим водителям. Новый порядок будет введен с февраля, пишет Postimees.
В прошлом июле Департамент шоссейных дорог ввел изменение, согласно которому при регистрации на экзамен по вождению на В-категорию предпочтение стали отдавать тем, кто впервые пришел на экзамен, а возможность пересдать экзамен у провалившегося появлялась, как правило, лишь через месяц.
«Изменение пришлось ввести из-за так называемых серийных экзаменующихся, которые постоянно бронировали время экзамена по вождению и не заботились о совершенствовании своих навыков. Скорее, ходили на экзамен, чтобы попробовать и поучиться», - сказал заведующий экзаменационным отделом департамента Тармо Ванамыйза, добавив, что после изменения многие из тех, кто не сдал экзамен, начали брать намного больше дополнительных уроков.
Если в первое время после введения изменения экзамен на В-категорию сдавали лишь 39 процентов кандидатов в водители, то в декабре количество сдавших поднялось до 50 процентов. Поскольку результаты улучшились и дополнительных уроков стали брать больше, Департамент шоссейных дорог решил, что с февраля будущие водители смогут сдавать повторный экзамен при наличии свободного времени спустя две недели после предыдущей попытки.
В 2017 году Департамент шоссейных дорог принял 36 355 экзаменов по вождению, половина из них были повторными, сообщил Департамент. На В-категорию было принято 26 815 экзаменов. Их успешно сдали 43 процента кандидатов.
За 2017 Департамент шоссейных дорог разрешил 206 споров. Результаты практической части экзамена по вождению были оспорены 193 раза, в 19 случаях требования экзаменуемых были удовлетворены. Результаты теоретической части оспаривали 13 раз, решение было изменено в трех случаях.
На страничке Департамента шоссейных дорог можно ознакомиться со связанной с экзаменами по вождению статистикой. Статистика демонстрирует количество принятых и сданных экзаменов в различных уездах. Кроме того, можно ознакомиться с процентом прохождения экзамена в различных автошколах по всем категориям и представительствам.