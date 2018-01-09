Будущий центр здоровья мог стать роковым для руководителя Йыхви

Власти Йыхви год назад, в январе 2017 года, после жарких споров поддержали проект строительства и оснащения Йыхвиского центра здоровья, инициатором чего выступило Corrigo OÜ.

Центр здоровья - это по сути центр семейных врачей с расширенным персоналом и широким спектром услуг, создание которого поддерживает государство. В Йыхви Corrigo OÜ планирует обустроить центр здоровья в трехэтажной пристройке бывшей детской больницы.

Членов Йыхвиского волостного собрания знакомили с проектом Corrigo еще в 2016 году, и активно продвигала это руководитель Йыхвиской социальной службы Сирли Таммисте. Той осенью в самоуправлении активно обсуждали, должна ли волость участвовать в этом деле. Против этого высказывались и некоторые представители местной власти и ряд местных семейных врачей, о чем писала ида-вируская уездная газета "Северное побережье". Однако в январе 2017 года собрание, наконец, приняло положительное решение насчет софинансирования частного центра здоровья из волостного бюджета.

На строительство Йыхвиского центра здоровья 1,9 миллиона евро выделяет Европейский фонд регионального развития, сама фирма Corrigo инвестирует свыше 500 тысяч евро, волость же софинансирует проект в размере до 165 тысяч евро.

Строительный проект Йыхвиского центра здоровья к настоящему времени готов, начинается поиск строителя-подрядчика, открытие планируется в конце 2018 года.

Задержанная сегодня Полицией безопасности председатель Йыхвиского волостного собрания 56-летняя Нина Негласон является по образованию врачом-неврологом. Из открытых источников выясняется, что одним из ее рабочих мест является учреждение Йыхвиская больница, учредителем которого является как раз Corrigo OÜ.