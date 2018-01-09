Зверь жаждет крови: в Пирита бродячая собака вновь набросилась на человека

«Собака была светло-коричневой с темными оттенками. Сначала я пытался от нее уехать, а собака пыталась меня схватить за левую ногу, но я вовремя ее убрал. Однако я потерял равновесие, упал на левый бок, велосипед перелетел через меня, куртка порвалась, повредил ногу, а покупки разлетелись по земле», - отметил Рейго (имя изменено) в своем заявлении, поданном в МуПо.

После падения молодой человек успел вскочить с земли и схватить велосипед, чтобы защищаться им от собаки.

ФОТО: E. Järvis

"Собака нападала на меня раз за разом. Все это довольно долго длилось, пока живущая в рядом в доме женщина не позвонила в полицию", - отметил он, добавив, что к этому моменту собака уже успела убежать.

Рейго в состоянии шока пошел в сторону дома, в котором, как он подумал, живут хозяева напавшего животного. И тут собака набросилась на него вновь. «Я подошел к воротам жилого дома и тут собака выскочила, не видел откуда, и вновь напала на меня. Жители дома вышли на улицу и вновь позвонили в полицию. В итоге выяснилось, что это не их собака», - отметил молодой человек.

Ведущий инспектор МуПо по району Пирита Анне Ярве отмечает, что происходящее в Меривялья с домашними животными в последний год вышло из-под контроля.

В начале 2017 года она занималась поиском собаки, которая была похожа внешне на ту, что атаковала Рейго в этом году, и нападала тогда схожим образом. Тогда жертвой животного тоже стал велосипедист, который получил тяжелые травмы. Несмотря на то, что сообщений об агрессивном животном поступило несколько, поймать его не удалось.

Через некоторое время случилось новое нападение. В этот раз собака атаковала двух такс, одна из которых тяжело пострадала. Ставшая свидетельницей нападение девочка была шокирована и ей потребовалась психологическая помощь.