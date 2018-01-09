Шокирующий случай в таллиннском трамвае: мужчина выгнал бездомного и вышвырнул его вещи

В трамвай зашли двое, один из них стал расспрашивать бездомного, есть ли у него билет для себя и сумок (сумки лежали на соседнем сиденье), почему он дурно пахнет и когда выйдет. Кульминацией стало то, что мужчина спросил других пассажиров, согласны ли они выставить бездомного. Кто-то что-то пробормотал в ответ. На следующей остановке сампровозглашенный контролер вышвырнул из трамвая вещи бездомного и силой (к счастью, никто не пострадал) выгнал его самого из транспортного средства.

Старик успел сказать ему несколько резких слов и отметил, что ничего плохого не сделал. Трамвай замолчал. Героический блюститель порядка продолжал опрос: "Я отец двоих детей, согласны его выгнать?".

Я не успел вмешаться и даже не попытался. Мне жаль. Когда кто-то навязывает свой закон силы беспомощному и слабому, мы имеем дело с таким безжалостным произволом, который делает каменными сердца людей. Меня заставил задуматься молчащий трамвай и одобрение "подвига", я и сам виновен. Так не должно быть. Когда полиция задерживает кого-то на законном основании, то многие готовы шуметь и мешать, а когда невежда угнетает кого-то, у водителя трамвая есть кнопка вызова охраны. Есть также полиция, которая имеет право пускать в ход силу.

К тому же, жизнь сложна - не каждый дурно пахнущий пассажир негодяй и сам виноват. Так найдите в себе силы вмешаться во имя гуманного государства. Абстрактное государство, охранные фирмы - все это хорошо. Однако справедливость, доброта или их противоположность начинаются с самого человека. Я постараюсь исправиться.