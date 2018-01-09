«Снежный терминатор» определится даже, если не будет снега

Конечно, борьба со снегом и льдом на тротуарах и дорожках - составная часть их обязанностей.

Поэтому скудость нынешней зимы в Таллинне на пурги и метели ничего не меняет - до 16 марта проходит открытый конкурс, где кандидатов в победители может называть каждый таллинец.

Из них районные управы отберут лучших по своему району, а затем специальный оргкомитет назовет победителя и двух вице-победителей. Решение оргкомитета будет вынесено в марте.