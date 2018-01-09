«Снежный терминатор» определится даже, если не будет снега
9 января 2018 г., 17:10
Цель конкурса на звание "снежного терминатора" - не организация борьбы со снежными заносами, а определение лучших дворников, ухаживающих за участками квартирных товариществ и частными землевладениями
Конечно, борьба со снегом и льдом на тротуарах и дорожках - составная часть их обязанностей.
Поэтому скудость нынешней зимы в Таллинне на пурги и метели ничего не меняет - до 16 марта проходит открытый конкурс, где кандидатов в победители может называть каждый таллинец.
Из них районные управы отберут лучших по своему району, а затем специальный оргкомитет назовет победителя и двух вице-победителей. Решение оргкомитета будет вынесено в марте.