Названа марка автомобиля, которую в Эстонии угоняют чаще всего

Об этом BNS сообщила пресс-служба департамента полиции и погранохраны, отметив, что по состоянию на 18 декабря прошлого года в Эстонии было зафиксировано 328 случаев угона машин и самовольного использования транспортных средств.

За тот же период 2016 года в Эстонии случаев угона самовольного использования транспортных средств было 359.

В течение прошлого года полиция зарегистрировала 177 случаев кражи машин и 151 случай самовольного использования транспортных средств. В 2016 году соответствующие показатели составили 202 и 157 случаев.

Как и в прежние годы, так и в 2017 году на первом месте по частоте угонов были машины марки Volkswagen. Последующие за ними места занимали BMW, Audi, Ford и ВАЗ.

И в 2016 году этот список был почти таким же - Volkswagen, BMW, Audi и Ford, а также Opel.