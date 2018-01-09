Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
ВЫЙТИ
ВОЙТИ
Sul ei ole kontot? Loo konto >
ХрoникаЭстонияЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Названа марка автомобиля, которую в Эстонии угоняют чаще всего

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
Volkswagen. Иллюстративное фото. | ФОТО: Scanpix

Чаще всего в Эстонии угоняют автомобили марки Volkswagen, отмечает полиция и подчеркивает, что количество угонов автомашин неуклонно снижается.

Об этом BNS сообщила пресс-служба департамента полиции и погранохраны, отметив, что по состоянию на 18 декабря прошлого года в Эстонии было зафиксировано 328 случаев угона машин и самовольного использования транспортных средств.

За тот же период 2016 года в Эстонии случаев угона самовольного использования транспортных средств было 359.

В течение прошлого года полиция зарегистрировала 177 случаев кражи машин и 151 случай самовольного использования транспортных средств. В 2016 году соответствующие показатели составили 202 и 157 случаев.

Как и в прежние годы, так и в 2017 году на первом месте по частоте угонов были машины марки Volkswagen. Последующие за ними места занимали BMW, Audi, Ford и ВАЗ.

И в 2016 году этот список был почти таким же - Volkswagen, BMW, Audi и Ford, а также Opel.

Наверх