В марте начнет работать общеевропейская дневная система торговли электроэнергией

Об этом во вторник сообщила биржа электроэнергии Северных и Балтийских стран Nord Pool, отметив, что речь идет о важном шаге в создании дневного единого рынка электроэнергии в масштабах всей Европы.

Реализация проекта позволит вести в течение дня постоянные взаимные торговые операции продавцам и покупателям электроэнергии Австрии, Бельгии, Германии, Голландии, Дании, Испании, Латвии, Литвы, Норвегии, Португалии, Финляндии, Франции, Швеции, Эстонии. Большинство из тех стран, которые не войдут в систему сразу, подключатся к XBID весной 2019 года.

Проект XBID действует на основе единой инфотехнологической системы, которая позволит участникам рынка, действующим на разных биржах и в различных регионах торговать объемами электроэнергии при условии, что между ними существует достаточное количество свободных передаточных мощностей.

"XBID позволит изменить нынешнее положение, поскольку до сего времени участники рынка могли торговать между собой на уровне регионов биржи Nord Pool, то есть, Дания, Латвия, Литва, Норвегия, Финляндия, Швеция, Эстония между собой. Проект XBID позволит объединить все европейские регионы бирж электроэнергии», - пояснила BNS аналитик рынков электроэнергии компании Elering Айри Ноор.

Nord Pool обслуживает рынки электроэнергии в Северных и Балтийских странах, в Германии и Великобритании. Предприятие имеет статус оператора рынка электроэнергии в 15 странах Европы, фирма обслуживает также рынки Хорватии и Болгарии.