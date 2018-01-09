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Пропавший футболист погиб под колёсами поезда

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ФОТО: Elmo Riig / Sakala

Бывший игрок тульского «Арсенала» Антон Мартынковский попал под поезд, сообщает championat.com

24-летнего Мартынковского, который последнее время играл за мини-футбольный клуб «Луч», объявили в розыск 6 января, после того, как молодой человек ушёл из дома и не вернулся.

Как стало теперь известно, он погиб в тот же день — 6 января недалеко от станции «Криволучье» он попал под поезд — труп обнаружили около 7 утра, но опознали только сейчас.

Сейчас по факту смерти Антона проводится доследственная проверка. Следователи выясняют обстоятельства происшедшего.

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