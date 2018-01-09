В Подмосковье юноша ради шутки сбросил 11-летнего мальчика с 17-го этажа

Следователи Балашихи Московской области возбудили уголовное дело по факту убийства малолетнего ребенка. По предварительным данным, мальчика выбросил из окна многоэтажки его старший приятель. Подозреваемый утверждает, что это был несчастный случай во время розыгрыша, сообщает портал Newsru.com.
Расследование началось после того, как в конце декабря на одной из улиц в Реутове было найдено тело 11-летнего школьника с телесными повреждениями, полученными при падении с большой высоты. Произошедшее было квалифицировано по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство"), сообщает официальный сайт областного ГСУ СК РФ.
Вскоре удалось задержать подозреваемого в убийстве, которым оказался 19-летний знакомый погибшего мальчика.
Установлено, что 30 декабря 2017 года молодой человек приехал со своим малолетним другом в Реутов из Москвы, чтобы забрать вещи. Около 19:00, выполнив задуманное, они вошли в подъезд одного из домов по Молодежной улице. Приятели хотели посмотреть на город с высоты.
Поднявшись на 17-й этаж, друзья подошли к окну, расположенному в лифтовом холле. Когда школьник вылез наполовину из окна, к нему сзади подошел его друг. Юноша решил напугать мальчика, взял его за ноги и приподнял.
"Ребенок не удержался на подоконнике, сорвался и упал вниз на козырек. Молодой человек после происшествия закрыл окно, вышел из дома и выкинул мобильный телефон малолетнего в мусорный контейнер", - говорится в пресс-релизе.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.