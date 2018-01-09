В Подмосковье юноша ради шутки сбросил 11-летнего мальчика с 17-го этажа

Расследование началось после того, как в конце декабря на одной из улиц в Реутове было найдено тело 11-летнего школьника с телесными повреждениями, полученными при падении с большой высоты. Произошедшее было квалифицировано по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство"), сообщает официальный сайт областного ГСУ СК РФ.

Вскоре удалось задержать подозреваемого в убийстве, которым оказался 19-летний знакомый погибшего мальчика.

Установлено, что 30 декабря 2017 года молодой человек приехал со своим малолетним другом в Реутов из Москвы, чтобы забрать вещи. Около 19:00, выполнив задуманное, они вошли в подъезд одного из домов по Молодежной улице. Приятели хотели посмотреть на город с высоты.

Поднявшись на 17-й этаж, друзья подошли к окну, расположенному в лифтовом холле. Когда школьник вылез наполовину из окна, к нему сзади подошел его друг. Юноша решил напугать мальчика, взял его за ноги и приподнял.

"Ребенок не удержался на подоконнике, сорвался и упал вниз на козырек. Молодой человек после происшествия закрыл окно, вышел из дома и выкинул мобильный телефон малолетнего в мусорный контейнер", - говорится в пресс-релизе.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.