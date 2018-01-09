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Пропала собака! Нашедшему обещают солидное вознаграждение

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ФОТО: Facebook / Kadunud Koer

30 декабря в районе Маарду/Мууга пропал семилетний бернский зенненхунд по кличке Берни. Сейчас пес может быть уже в любой части Эстонии.

Длившиеся больше недели поиски до сих пор не принесли результатов, и хозяева Берни просят о помощи. Пес без ошейника. Нашедшему обещают в качестве вознаграждения 500 евро.

Любую информацию о местонахождении Берни можно сообщить, позвонив по номерам 55990254 и 5527450. Подробности на созданной для поисков Берни страничке в Facebook.

ФОТО: Facebook / Kadunud Koer
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