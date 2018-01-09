Пропала собака! Нашедшему обещают солидное вознаграждение

Длившиеся больше недели поиски до сих пор не принесли результатов, и хозяева Берни просят о помощи. Пес без ошейника. Нашедшему обещают в качестве вознаграждения 500 евро.

Любую информацию о местонахождении Берни можно сообщить, позвонив по номерам 55990254 и 5527450. Подробности на созданной для поисков Берни страничке в Facebook.