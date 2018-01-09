Таджикистан - тоже заграница. Эстонский футболист пытается трудоустроиться в Средней Азии

Воспитанник нарвского футбола присоединился к клубу "Худжанд" на первом сборе в Гулистоне (Таджикистан) и уже приступил к тренировкам.

В 2015-2016 годах Матросов был основным вратарем "Нарва Транса", однако в 2017 году его вытеснил из стартового состава многоопытный вратарь сборной Эстонии Артур Котенко.

"Худжанд", представляющий одноименный город в Таджикистане, который знаком больше под именем Ленинабад, занял в прошлом сезоне второе место, отстав от чемпиона душанбинского "Истиклола" на 17 очков, однако победил в Кубке страны. В 2018 "Худжанд" стартует в азиатском клубном турнире Кубок АФК, втором по значимости турнире азиатского клубного футбола, где во втором квалификационном раунде встретится с победителем киргизско-туркменской пары ФК "Дордой" Бишкек - "Ахал" Аннау.