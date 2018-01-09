Туристы отправились в Испанию погреться на солнце, но их ждало жестокое разочарование (фото)

Британцы поначалу не поверили своим глазам, когда вместо золотистых песков Фуэнхиролы увидели белоснежный пейзаж, передает The Sun.

Сильная метель, которая накрыла север Испании толстым слоем снега, добралась и до юга страны.

Сугробы в Торрекабальеросе | ФОТО: CESAR MANSO/AFP/Scanpix

Патрисия Дагсдейл, которая летела в Малагу, рассказала, что в это время года она, конечно, и не собиралась брать с собой в Испанию купальник. Но того, что она будет лепить на пляже снеговиков, Патрисия уж точно не ожидала.

▶️Nos llegan estas imágenes de la playa de Torreblanca en Fuengirola, impresionante ❄️ ( Laura Escribano) pic.twitter.com/RSYDxqff3E — Málaga al día (@Malagaaldia1) January 8, 2018

Вечер понедельника был одним из самых холодных в этом году на всей территории южной Испании. Там шли метели, гремели грозы, шел мокрый снег и дождь.

Популярные курорты стояли пустые, улицы и бассейны покрылись коркой льда.

Ya empieza las máquinas a limpiar la subida al Puerto del León en los Montes de Málaga. Seguimos aquí en la zona, junto al compañero @objtormentas, viviendo la nevada desde las 8 de la mañana. @ecazatormentas @AEMET_Esp @AEMET_SINOBAS @SER_Malaga @PedroCFernandez @Fenicio_112 pic.twitter.com/RrRsjNfVsD — Storm Málaga (@Storm_Malaga) January 8, 2018

Всего неделю назад в районе Аликанте, например, было 23 градуса тепла.