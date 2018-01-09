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Туристы отправились в Испанию погреться на солнце, но их ждало жестокое разочарование (фото)

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ФОТО: Kuvatõmmis Twitterist

Британские туристы решили сбежать от зимы на юг Испании в Коста-дель-Соль, но их ждало настоящее разочарование: вместо солнца их ждали сугробы и холод.

Британцы поначалу не поверили своим глазам, когда вместо золотистых песков Фуэнхиролы увидели белоснежный пейзаж, передает The Sun.

Сильная метель, которая накрыла север Испании толстым слоем снега, добралась и до юга страны.

Сугробы в Торрекабальеросе | ФОТО: CESAR MANSO/AFP/Scanpix

Патрисия Дагсдейл, которая летела в Малагу, рассказала, что в это время года она, конечно, и не собиралась брать с собой в Испанию купальник. Но того, что она будет лепить на пляже снеговиков, Патрисия уж точно не ожидала.

Вечер понедельника был одним из самых холодных в этом году на всей территории южной Испании. Там шли метели, гремели грозы, шел мокрый снег и дождь.

Популярные курорты стояли пустые, улицы и бассейны покрылись коркой льда.

Всего неделю назад в районе Аликанте, например, было 23 градуса тепла.

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