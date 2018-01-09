Alexela: бензин в течение года может подорожать до 1,6 евро за литр

По оценке руководителя Alexela, ситуация на мировом рынке позволяет прогнозировать дальнейший рост цен на нефть и, соответственно, бензина. "Если мы посмотрим на сегодняшнюю ситуацию на рынке, то на основании этих данных есть сильное давление на цены в сторону повышения", - сказал Вахт.

Среди влияющих на подорожание нефти факторов он упомянул превышение мирового спроса над предложением примерно на 500 000 баррелей в сутки, продление до конца 2018 года соглашения ОПЕК с другими экспортерами нефти об ограничении добычи, а также неспособность США существенно нарастить добычу сланцевой нефти из-за выработки легкодоступных месторождений. К этому добавляется геополитическая напряженность и волнения в Иране.