Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
ВЫЙТИ
ВОЙТИ
Sul ei ole kontot? Loo konto >
ХрoникаЭстонияЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Зверская драка на автозаправке в Таллинне попала на видео

Осторожно, видео содержит сцены жестокости!

6
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи

В марте прошлого года участница эстонского телешоу «Prooviabielu» по имени Лийза стала участницей драки на автозаправке в Таллинне. Передача «Krimi» на Kanal2 рассказала, что на самом деле произошло той ночью, и показала запись с камеры видеонаблюдения.

Лийза, покупавшая гамбургер на заправке, ввязалась в конфликт с двумя другими посетительницами заправки. Все началось со словесной перепалки, которая быстро переросла в потасовку с одной из женщин.

Как слышно на записи, Лийза в оскорбительной форме потребовала, чтобы русскоязычные клиентки заправки общались с кассиром на эстонском языке, и первая толкнула подошедшую к ней женщину. Та в свою очередь набросилась на звезду эстонского реалити-шоу с кулаками.

Последовала драка, в которой оказался замешан и таксист.

Осторожно: видео содержит сцены жестокости!

Наверх