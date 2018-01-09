Зверская драка на автозаправке в Таллинне попала на видео

Лийза, покупавшая гамбургер на заправке, ввязалась в конфликт с двумя другими посетительницами заправки. Все началось со словесной перепалки, которая быстро переросла в потасовку с одной из женщин.

Как слышно на записи, Лийза в оскорбительной форме потребовала, чтобы русскоязычные клиентки заправки общались с кассиром на эстонском языке, и первая толкнула подошедшую к ней женщину. Та в свою очередь набросилась на звезду эстонского реалити-шоу с кулаками.

Последовала драка, в которой оказался замешан и таксист.

Осторожно: видео содержит сцены жестокости!