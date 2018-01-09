Зверская драка на автозаправке в Таллинне попала на видео

В марте прошлого года участница эстонского телешоу «Prooviabielu» по имени Лийза стала участницей драки на автозаправке в Таллинне. Передача «Krimi» на Kanal2 рассказала, что на самом деле произошло той ночью, и показала запись с камеры видеонаблюдения.
9 января 2018 г., 21:34
Лийза, покупавшая гамбургер на заправке, ввязалась в конфликт с двумя другими посетительницами заправки. Все началось со словесной перепалки, которая быстро переросла в потасовку с одной из женщин.
Как слышно на записи, Лийза в оскорбительной форме потребовала, чтобы русскоязычные клиентки заправки общались с кассиром на эстонском языке, и первая толкнула подошедшую к ней женщину. Та в свою очередь набросилась на звезду эстонского реалити-шоу с кулаками.
Последовала драка, в которой оказался замешан и таксист.
Осторожно: видео содержит сцены жестокости!