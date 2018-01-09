Минюст хочет обязать местные самоуправления брать на себя долги многоквартирных домов

«По оценке Министерства юстиции, обязанность оплачивать потребление потребляемых проблемным многоквартирным домом важных или жизненно необходимых услуг (снабжения теплом, водой и канализации) на определенных условиях могла бы перейти местному самоуправлению в размерах, соответствующих невыполнению собственниками квартир своих обязанностей вовремя оплачивать коммунальные расходы», - написал Рейнсалу в письме, адресованном Министерству экономики и коммуникаций.

По мнению Рейнсалу, при появлении такого рода обязанностей местному самоуправлению может перейти обязанность и административного управления многоквартирным домом. В то же время, по оценке министра, на местное самоуправление может быть наложена обязанность оплачивать не возникающие долги, а только стоимость потребленных важных услуг. При этом у местных самоуправлений возникнут, в соответствующем объеме, и требования к тем собственникам квартир, чьи расходы они оплатили.

«Такого рода обязательство может перейти местному самоуправлению в случае только с теми многоквартирными домами, в случае с которыми восстановить стабильное хозяйствование более не представляется возможным. Речь идет о временной мере поддержки жителей на тот период, в течение которого местное самоуправленин могло бы помочь им найти новое жилье, а затем прекратить эксплуатацию данного дома и снести его», - добавил Рейнсалу.

По его мнению, обязанность перенятия управления многоквартирным домом могла бы перейти местному самоуправлению в условиях, когда по меньшей мере треть единиц квартирной собственности не оплатила важнейшие коммунальные услуги в течение трех месяцев — или если оказывающее услуги многоквартирному дому предприятие сообщило о прекращении оказания услуг.

«Важно то, чтобы среди пострадавших не оказались бы честные и обязательные люди, которые, несмотря на все трудности, готовы платить за потребленные ими тепло, воду, электричество, газ и прочие блага», - подчеркнул Рейнсалу.

Проблема наполовину пустующих и оттого страдающих от просроченной оплаты коммунальных услуг жилых домов наиболее остра в Ида-Вируском уезде. К этой теме неоднократно привлекала внимание и канцлер права Юлле Мадизе.