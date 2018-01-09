Умер один из создателей советской атомной бомбы

"9 января 2018 года после продолжительной болезни скончался Евгений Николаевич Аврорин, почетный научный руководитель уральского ядерного центра, старейший ветеран атомной отрасли, отдавший созданию ядерного оружия и ядерного щита нашей Родины почти 65 лет своей жизни, выдающийся ученый, академик РАН", - говорится в сообщении пресс-службы.

Аврорин родился 11 июля 1932 года в Ленинграде. В 1954 году после окончания МГУ был направлен на работу в КБ-11 (РФЯЦ-ВНИИЭФ), где под руководством Андрея Сахарова включился в разработку первого в СССР двухстадийного термоядерного заряда, успешно испытанного в 1955 году.

С 1955 года и до последних дней своей жизни Аврорин работал на Урале, в РФЯЦ-ВНИИТФ.

При его участии, а с 1985 году - непосредственном руководстве коллективом предприятия был создан ряд ядерных зарядов и боеприпасов. В 1957 году под его научным руководством проведен первый отечественный физический опыт, позволивший получить важную информацию о свойствах веществ и процессов в экстремальных условиях. С начала 1960-х годов Аврорин работал в области создания ядерных взрывных устройств для мирных применений. В разработанном им устройстве впервые было реализовано термоядерное горение дейтерия.

С 1978 года академик возглавлял теоретическое отделение РФЯЦ-ВНИИТФ, а с 1985 по 2007 год был научным руководителем центра.

Аврорин - автор и соавтор многочисленных научных трудов в области лазерного термоядерного синтеза, гибридной термоядерной энергетики, обсуждения альтернативных направлений ядерной энергетики. Занимался проблемами нераспространения ядерного оружия при масштабном развитии ядерной энергетики и замыкании топливного цикла, безопасности ядерных технологий. Внёс большой вклад в организацию научного сотрудничества РФЯЦ-ВНИИТФ с институтами РАН и крупнейшими мировыми научными центрами, в подготовку и проведение многочисленных научных семинаров и школ.