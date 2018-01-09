Популярная в эстонских домах деталь интерьера серьезно травмировала маленького мальчика

Британка Даниэль МакКоннелл поделилась в своем Facebook фотографией жутких последствий инцидента: верхняя шина их стеклянной раздвижной двери расшаталась, и стекло рухнуло и разбилось рядом с ее маленьким сыном. Ребенок серьезно пострадал.

В своей публикации женщина призвала всех быть крайне осторожными с раздвижными дверями. "Я поискала в интернете и обнаружила, что точно такая же дверь пару лет назад упала на еще одного ребенка и убила его. Моему сыну очень повезло, что он отделался лишь резаными ранами и царапинами", - написала Даниэль.

Она порекомендовала всем родителям, в чьих домах такие же двери, быть очень внимательными, потому что верхнее крепление может легко отойти, что может привести к такой же катастрофе.