Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
ВЫЙТИ
ВОЙТИ
Sul ei ole kontot? Loo konto >
ХрoникаЭстонияЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Популярная в эстонских домах деталь интерьера серьезно травмировала маленького мальчика

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
ФОТО: facebook.com

Раздвижные двери очень распространены в домах жителей Эстонии, но, к сожалению, многие не понимают, как важно, чтобы такая дверь была надежно закреплена, пишет Postimees.

Британка Даниэль МакКоннелл поделилась в своем Facebook фотографией жутких последствий инцидента: верхняя шина их стеклянной раздвижной двери расшаталась, и стекло рухнуло и разбилось рядом с ее маленьким сыном. Ребенок серьезно пострадал.

В своей публикации женщина призвала всех быть крайне осторожными с раздвижными дверями. "Я поискала в интернете и обнаружила, что точно такая же дверь пару лет назад упала на еще одного ребенка и убила его. Моему сыну очень повезло, что он отделался лишь резаными ранами и царапинами", - написала Даниэль.

Она порекомендовала всем родителям, в чьих домах такие же двери, быть очень внимательными, потому что верхнее крепление может легко отойти, что может привести к такой же катастрофе.

Наверх