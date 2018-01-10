Назло горуправе Нарва станет центром триатлона

Даты и место уже определены: на приграничном водоеме в Липовой ямке в пятницу, 27 июля, пройдут эстафетные соревнования команд, а 28 июля в планах пара массовых стартов. В общем в рамках большого двухдневного мероприятия на дистанции отправятся наряду с любителями и юниорами сильнейшие спортсмены — участники Кубка Эстонии по триатлону.

Предварительное название июльского мероприятия — «Narva City Triathlon».

Полную олимпийскую дистанцию Нарва у себя не принимает, и речь идет только о триатлонном спринте: 750 метров вплавь на открытой воде, 20 километров по дорогам и шоссе на велосипеде, 5 километров к финишу бегом.

В пятничной эстафете дистанции будут еще примерно вдвое короче. Участвовать в ней смогут команды из двух мужчин и двух женщин, и из них каждый проплывет, проедет и пробежит все сполна, прежде чем нырнет следующий.

Соорганизатор нарвского триатлонного мероприятия — известный местный популяризатор оздоровительного спорта Антон Праткунас рассказал, что поначалу высказывалось мнение, будто бы в нарвской Липовке невозможно проводить такие соревнования — мелко там. Потом из горуправы были получены результаты измерений водоема, убедившие Союз триатлона Эстонии, что в данном месте плыть можно.

Главным организатором выступает один из сильнейших триатлонистов Эстонии, сам уроженец Нарвы Александр Латин. По его убеждению, на фоне многих других замечательных мест в мире, где проводятся соревнования по триатлону, Нарва привлекательна именно своим местоположением — на стыке двух культур, миров. Красоты добавят две приграничные крепости, нарвский променад, пляжное здание.

— А если сравнивать эстонские старты по триатлону, то нарвский будет проходить в черте города, что само по себе здорово, и такое пока было только в Тарту и Таллинне, — рассказывает Латин. — Мы во многом рассчитываем на местных людей, жителей Эстонии, и даже больше на тех, для кого это будет первый старт по триатлону в их жизни. Плюс мы планируем сделать отдельный старт для юниоров, — добавил он.

Латин надеется, что сравнительно небольшой водоем Липовки, в котором он сам плавал в последний раз лет десять назад, вместит всех стартующих. Однако если желающих участников окажется действительно много — и масс-старт будет не запустить, то организаторы прибегнут к так называемому роллинг-старту, то есть в воду будут отправлять людей небольшими группами с минимальными промежутками. «В Эстонии похожее происходит в Валга — у них довольно узкий искусственный водоем, и там успешно проходил чемпионат Эстонии», — отметил организатор.

Как рассказал соорганизатор «Narva City Triathlon» Антон Праткунас, общий бюджет мероприятия превысит 20 тысяч евро. По его словам, они своевременно просили городские власти Нарвы оказать денежную поддержку мероприятию — выделить 4000 евро на организацию перекрытия дорог, услуги медиков и тому подобное. Однако на стадии верстки горбюджета 2018 года поддержку триатлону в него не включили.

Праткунас с октября — сам член Нарвского горсобрания, он входит в оппозиционную фракцию «Наша Нарва». Начинающий политик рассказал «Северному побережью», что на предрождественском праздничном приеме один депутат из правящей центристской фракции прямо заявил, что нарвский триатлон получил бы городское финансирование, если бы среди имен организаторов не было его, Праткунаса, имени.

Праткунас считает, мягко говоря, странным, что личные и политические отношения начинают вредить делу, когда на повестке дня стоит вопрос о начале такого хорошего спортивного мероприятия, имеющего республиканский вес. «Это мероприятие станет событием в эстонском масштабе», — уверен Праткунас, напомнивший, что и знаменитый Нарвский энергозабег начинался когда-то так же.

Еще один член «Нашей Нарвы» Антс Кутти тоже хорошо помнит, как к ним подошел тот депутат-центрист с бокалом в руке и прямо сказал, что спортивное мероприятие не получило городских денег только из-за имени Праткунаса.

— Мы просто обомлели, когда так впрямую в лоб было сказано, — вспоминает Кутти тот праздничный вечер. — Мы и раньше как бы знали, что есть неофициальный указ — не поддерживать мероприятия Антона, но тут это было сказано прямо в глаза. И мы потом еще минут пять стояли и рассуждали, насколько этот человек оборзел, — добавил он.