Крик души работающей пенсионерки: спасибо за уменьшение пенсии, правительство!

Я также не завидую тем, чья пенсия повысилась после налоговой реформы, потому что повышение пенсии — естественный шаг и здорово, что государство еще не готовит всем ловушку.

Однако я не понимаю, за что наказали тех, кто хочет вносить посильную лепту в развитие и процветание общества, совершенно не понимаю. В этом шаге нет никакой логики, особенно в нашей ситуации, когда численность населения сокращается и становится меньше рабочих рук. Ну да, всегда могут внести вклад украинцы или румыны, которые приезжают сюда на рабский труд.

Интересно, что наказывают, как правило, образованных пенсионеров — работающих специалистов, обладающих профессиональными навыками, потому что они, по непонятным причинам, получают зарплату до 500 евро. Значит ли это, что люди с высшим образованием и имеющие опыт в своей сфере должны начинать в пенсионном возрасте работать на низкооплачиваемой и физически тяжелой работе? Должна ли я, чтобы качество моей жизни не упало, идти в супермаркет толкать тележки? Поскольку только на пенсию нормально не прожить.

А теперь еще и путаница с учетом моей заработной платы и налогом. Мой муж, который больше не работает, получил оповещение от Департамента социального страхования, что он не должен писать заявление, а еще через некоторое время — что должен. СМИ полны поясняющих статей, которые ничего в полной мере не поясняют. Подруга из бухгалтерии сказала в конце года, что не успевает отвечать знакомым на вопросы об изменениях в налоговой системе. Она добавляет, что этого не понимают даже высокообразованные люди, что уж говорить об обычных.

Если бы я была фрилансером, как многие мои коллеги, то должна была бы обладать способностями ясновидящей, чтобы сложить доходы и сосчитать налог. Да, существует разные калькуляторы, но почему я вообще должна заниматься этой ерундой?

Вся эта история превратилась в шутку, над которой можно посмеяться. После первой полученной в этом году пенсии вопросы относительно того, кто сколько выиграл или потерял, стали ежедневными. Такого замешательства и разочарования в своем государстве никогда в народе раньше не случалось.

Мне вовсе не нравится ругать правительство. Я не выбирала центристов, но будучи жительницей Таллинна испытывала на себе результаты их деятельсности — одна глупость следом за другой. К сожалению, партия Союз Отечества и Res Publica размашисто играют на государственном уровне и их я выбрала сама.