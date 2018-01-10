Картина дня: умер Михаил Державин, борьба с пропагандой и вотум недоверия Кадри Симсон

Правительство предложит обсудить вотум недоверия Симсон

Правительство обратится к Рийгикогу с предложением рассмотреть требование о выражении недоверия министру экономики и инфраструктуры Кадри Симсон в качестве третьего пункта повестки дня на заседании в среду. Читайте далее...

США хотят создать новую ядерную боеголовку для сдерживания России

Администрация президента США Дональда Трампа планирует ослабить существующие ограничения на использование ядерного оружия и создать новую ядерную боеголовку для сдерживания России, утверждает британская газета The Guardian. Читайте далее...

Родителей школьников достали автомобилисты, гоняющие по тротуару и подвергающие жизни детей опасности

Родители учащихся одной из тартуских школ устали жаловаться на водителей, которые плюют на закон и разъезжают на машинах по тротуару, подвергая опасности жизни детей. Читайте далее...

Ryanair меняет правила перевоза ручной клади: чем это обернется для пассажиров?

С 15 января авиакомпания Ryanair вводит изменения в политику перевоза ручной клади, которые должны знать каждый, кто пользуется услугами данной компании. Читайте далее...

Умер актер Михаил Державин

Народный артист России Михаил Державин скончался в среду, 10 января, на 82-м году жизни, сообщают российские информагентства со ссылкой на московский Театр сатиры, где работал актер. Читайте далее...

Спасатели нагрянут с проверкой в многоквартирные дома

С 15 по 19 января пройдет кампания по контролю многоквартирных домов. В ходе кампании инспектора бюро надзора за пожарной безопасностью Спасательного департамента проверят соответствие требованием пожаробезопасности площадей общего пользования в многоквартирных домах. Читайте далее...

Ратасу скоро выставят счет за улаживание связанного с ИД-картами кризиса

В ближайшее время Департамент государственных инфосистем (RIA) направит правительству ходатайство для покрытия расходов, связанных с улаживанием кризиса, возникшего из-за небезопасных ИД-карт. Читайте далее...

Расходы на борьбу с пропагандой вырастут в несколько раз

Времена, когда Ильмар Рааг при поддержке одного помощника координировал стратегическую коммуникацию Эстонии, прошли. С этого года Государственная канцелярия будет формировать совершенно новую силу, при помощи которой будут препятствовать распространению дезинформации и безболезненно преодолевать кризисы. Читайте далее...

На столе у канцлера юстиции растет кипа жалоб народа о повышении налогов

Председатель финансовой комиссии Рийгикогу Михаил Стальнухин (Центристская партия) обещает, что новая система подоходного налога, разозлившая работающих пенсионеров – по которой они теряют больше, чем обычные хорошо оплачиваемые работники – будет действовать и дальше, поскольку она полезна 90 процентам работающих жителей Эстонии. Читайте далее...

Цена дизтоплива в Эстонии опередила Финляндию, бензин пока стоит дешевле

В Эстонии дизельное топливо стоит на три цента за литр дороже, чем в Финляндии, но цена бензина Euro 95 в Эстонии ниже на девять центов, чем у северного соседа. Читайте далее...

Крик души работающей пенсионерки: спасибо за уменьшение пенсии, правительство!

Я также не завидую тем, чья пенсия повысилась после налоговой реформы, потому что повышение пенсии - естественный шаг и здорово, что государство еще не готовит всем ловушку. Читайте далее...

Откровенное интервью Олега Гросса: я не высокомерный, у меня просто нет времени!

Бизнесмен Олег Гросс дал откровенное интервью изданию Virumaa Teataja. Завтра статья будет опубликована в полном объеме, а сегодня мы представляем вашему вниманию отрывок из нее. Читайте далее...

На рынке съемных квартир Эстонии происходят удивительные вещи

Мы неоднократно писали, что цены на съемное жилье завышены. Особенно доставалось в наших публикациях Ласнамяэ, где за самую обыкновенную, без изысков, однокомнатную квартиру просят уже 300 евро. Но если взглянуть на ситуацию шире, то станет еще интереснее. Читайте далее...