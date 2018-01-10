Таави Аас: война против бесплатного общественного транспорта бессмысленна и ущербна

В эти дни исполнится пять лет с того момента, как в Таллинне был запущен бесплатный общественный транспорт. Я смотрю на сегодняшние споры по теме общереспубликанского общественного транспорта с легкой усмешкой. Я уже видел это противостояние. Сначала тебя высмеивают, потом, правда, говорят, что ты делаешь правильное дело, но не так.

Когда в сентябре Turu-Uuringute AS выяснял, довольны ли жители таллиннским общественным транспортом, они спросили и о том, поддерживают ли люди бесплатный транспорт? Выяснилось, что 88 процентов опрошенных были «за», два процента – «против». И это несмотря на негативную кампанию.

Кто-нибудь еще помнит, что происходило с таллиннским бесплатным общественным транспортом? «Однако городские власти Таллинна не решат своим популизмом ни одной реальной проблемы общественного транспорта, а лишь сделают общественный транспорт еще более неэффективным», - сказала реформистка Кейт Пентус 23 марта 2012 года Delfi.

«Бесплатный общественный транспорт превратит машины в передвижные теплушки,- предупреждал ее однопартиец Юрген Лиги на том же портала три дня спустя. – Выгода иллюзорная и краткосрочная: результат нежизнеспособен, а для общественного транспорт это – падение».

Тогда Юрген Лиги не пошел дальше того, чтобы понять компенсацию бесплатного общественного транспорта. Но уже через месяц после его запуска, он же признал это хорошей идеей. «На самом деле, с бесплатным общественным транспортом получилось неожиданно хорошо, - сказал он. – Честно, я не верил, что из этой ерунды получится что-то такое. Сейчас кажется, что стало свободнее передвигаться, кажется, что людям нравится больше ездить на общественном транспорте. Может быть, это не слишком большая цена и, может быть, это все-таки разумно». (30.01.2013, Foorum, ERR)

И все же очень правильные выводы Лиги не нашли сразу поддержки его однопартийцев. Андрус Ансип в октябре 2013 года сообщил, что «если бы я был мэром Таллинна, то бесплатного общественного транспорта не было бы. Бесплатный общественный транспорт так и так однажды закончится».

На сегодняшней день больше нет ни одной партии, которая рискнула бы пойти напрямую против бесплатного общественного транспорта в Таллинне. Даже политик от IRL Райво Аэг, который в какой-то момент поспешно назвал его муниципальным социализмом, также быстро поспешил себя поправить и чуть позже мы узнали от него, что бесплатный общественный транспорт нужен большинству, а не меньшинству, всем людям, вне зависимости от прописки.

Теперь обострилась борьба против инициативы введения общереспубликанского бесплатного общественного транспорта. Советую все критикам пересмотреть эти примеры. В случае Таллинна, время очень быстро показало, что в своих претензиях они не правы. Это все же история успеха Таллинна, которая по примеру эстонской столицы уже применена в некоторых европейских городах. Мне также приятно сказать, что подвижной состав таллиннского общественного транспорта был обновлен: за последние пару лет мы заказали, например, 44 новых гибридных автобусов Volvo. Средний возраст автобусов АО Таллиннский городской транспорт – восемь лет. По таллиннским улицам ходят новые трамваи CAF Urboc, и мы полностью обновили салоны многих старых трамваев чешского производства. Оценка общественного транспорта Таллинна выросла с 3,73 в 2012 году, до 4,08. Таким образом, утверждение, что, не получая доходов от продажи билетов, невозможно поднять качество, не отвечает действительности. Значимость общественного транспорта вырастет еще. Война против бесплатного общественного транспорта бессмысленна и ущербна.