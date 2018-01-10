Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
ВЫЙТИ
ВОЙТИ
Sul ei ole kontot? Loo konto >
ХрoникаЭстонияЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Правительство предложит обсудить вотум недоверия Симсон

1
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
Кадри Симсон. | ФОТО: Sander Ilvest

Правительство обратится к Рийгикогу с предложением рассмотреть требование о выражении недоверия министру экономики и инфраструктуры Кадри Симсон в качестве третьего пункта повестки дня на заседании в среду.

Правительство одобрило соответствующее заявление на заседании, проведенном с помощью средств связи, после того, как фракции Консервативной народной партии, Партии реформ и Свободной партии на пленарном заседании парламента инициировали вотум недоверия министру Симсон.

Наверх