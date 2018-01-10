Правительство предложит обсудить вотум недоверия Симсон

Правительство предложит обсудить вотум недоверия Симсон1
10 января 2018 г., 14:44
Правительство обратится к Рийгикогу с предложением рассмотреть требование о выражении недоверия министру экономики и инфраструктуры Кадри Симсон в качестве третьего пункта повестки дня на заседании в среду.
Правительство одобрило соответствующее заявление на заседании, проведенном с помощью средств связи, после того, как фракции Консервативной народной партии, Партии реформ и Свободной партии на пленарном заседании парламента инициировали вотум недоверия министру Симсон.