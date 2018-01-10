Фото: на Ярвевана с кузова грузовика на дорогу упали бетонные плиты
Движение затруднено! Полиция просит избегать этого участка дороги!2
10 января 2018 г., 14:54
Сегодня днем в Таллинне на Ярвевана-теэ с кузова грузовика на дорогу упал груз. В результате происшествия движение в сторону Юлемисте затруднено.
Инцидент произошел на участке дороги до железнодорожного переезда. Полиция просит водителей избегать этого участка и отмечает, что потребуется некоторое время пока бетонные плиты уберут с дороги.
Пользователи социальных сетей отмечают, что в месте происшествия образовалась большая пробка.