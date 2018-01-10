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Фото: на Ярвевана с кузова грузовика на дорогу упали бетонные плиты

Движение затруднено! Полиция просит избегать этого участка дороги!

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Сегодня днем в Таллинне на Ярвевана-теэ с кузова грузовика на дорогу упал груз. В результате происшествия движение в сторону Юлемисте затруднено.

Инцидент произошел на участке дороги до железнодорожного переезда. Полиция просит водителей избегать этого участка и отмечает, что потребуется некоторое время пока бетонные плиты уберут с дороги.

Пользователи социальных сетей отмечают, что в месте происшествия образовалась большая пробка.

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