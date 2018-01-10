Шведский самолет-разведчик провел разведку у российских рубежей

По их информации, шведский самолет-разведчик Gulfstream 4 с бортовым номером 102003 и позывным SVF623, вылетевший с авиабазы Малмен, которая расположена под городом Линчёпинг, в течение более двух часов курсировал приблизительно в 80 км от побережья Калининградской области, находясь на высоте около 13 тыс. метров.

Согласно данным западных авианаблюдений, шведские военные самолеты регулярно осуществляют полеты вблизи российских берегов. При этом большая их часть совпадает с разведывательными операциями военных самолетов США и других стран НАТО у российских морских границ на юго-востоке Балтийского моря. Кроме того, предполагается, что шведские военные самолеты также следят за действиями российских военных кораблей в международных водах в центральной и юго-восточной части акватории Балтики.

По имеющимся данным, вблизи российских берегов на юге Балтики в среду также был зафиксирован полет патрульного самолета ВМС Германии P-3C Orion.

Как сообщалось, во вторник стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W совершил многочасовой полет у Калининградской, Псковской и Ленинградской областей. Самолет с бортовым номером 62-4134 и позывным JOSH16, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Великобритании, первоначально совершил пролет вблизи южной границы Калининградской области, а затем в течение нескольких часов летал у западных границ Ленинградской и Псковской областей, курсируя с юга на север в воздушном пространстве Эстонии по линии город Тарту - Финский залив.