Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
ВЫЙТИ
ВОЙТИ
Sul ei ole kontot? Loo konto >
ХрoникаЭстонияЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Фото: в России мужчина угнал БТР и протаранил магазин ради бутылки вина

1
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
ФОТО: Kuvatõmmis hibinform.ru lehelt

В городе Апатиты Мурманской области мужчина угнал бронетранспортер и въехал на в стеклянную витрину магазина, передает РИА «Новости».

Отмечается, что за несколько дней до этого тот же человек сумел угнать «КамАЗ», сообщает портал Газета.ru.

«Около 8.30 утра мужчина 1988 года рождения, который, по предварительным данным, находился в состоянии алкогольного опьянения, угнал транспортное средство на гусеничном ходу со стоянки автошколы и через лесной массив проехал в город. Он подъехал к магазину на улице Северной, протаранил иномарку и въехал в витрину», — сообщили в региональном ГИБДД.

После тарана мужчина вылез из люка и направился к торговым рядам, где планировал украсть бутылку вина, но был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Наверх