Фото: в России мужчина угнал БТР и протаранил магазин ради бутылки вина

Житель Мурманской области угнал с полигона бронетранспортер и протаранил магазин, чтобы украсть бутылку вина. Кстати, за несколько дней до этого он угнал «КамАЗ» #мурманск #апатиты

