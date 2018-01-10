Фото: в России мужчина угнал БТР и протаранил магазин ради бутылки вина

Отмечается, что за несколько дней до этого тот же человек сумел угнать «КамАЗ», сообщает портал Газета.ru.

«Около 8.30 утра мужчина 1988 года рождения, который, по предварительным данным, находился в состоянии алкогольного опьянения, угнал транспортное средство на гусеничном ходу со стоянки автошколы и через лесной массив проехал в город. Он подъехал к магазину на улице Северной, протаранил иномарку и въехал в витрину», — сообщили в региональном ГИБДД.

После тарана мужчина вылез из люка и направился к торговым рядам, где планировал украсть бутылку вина, но был задержан сотрудниками правоохранительных органов.