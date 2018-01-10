Террористическая угроза заставляет устанавливать в Таллинне болларды (видео)

Эти болларды с мерцающими огоньками могли бы защитить Полицию безопасности, правительство, Рийгикогу, суперминистерство, Банк Эстонии и других, как минимум, от нападения внешних врагов на броневиках и танках.

Например, КаПо установила их прямо на пешеходной дорожке у своего главного здания со стороны улицы Эндла аж 33 штуки – часть поднимаются вверх-вниз, большая же часть зацементирована. «Речь идет о методе, обеспечивающем физическую безопасность», - подтвердил пресс-секретарь КаПо Андрес Кахар очевидное и не согласился раскрыть больше ни слова уточняющей информации.

Болларды возде здания КаПо. | ФОТО: Aivar Pau

С большой долей вероятности, речь идет о силовом нападении на боковой фасад и его штукатурное покрытие на автомобиле все равно какой категории массы. То же самое касается и других учреждений, защищенных боллардами?

Но нет, эти столбики не предназначены для защиты от прямого нападения танков чужеземных сил. По крайней мере, из ответа одного государственного учреждения выясняется, что они установлены для защиты чувствительных зданий от самих эстонцев. Кроме того, выяснилось, что эти болларды совсем не дешевая штуковина.

Находящийся в самом центре Таллинна на бульваре Эстония Банк Эстонии сообщил, что столбиками воспрепятствуют доступу машин на пешеходную дорожку перед банком. В качестве конкретного происшествия приводится пример прошлогодней аварии, когда машина врезалась в здание. То есть: пешеходная зона перед зданием банка защищается от обычного движения и боллардами хотят сделать более безопасным именно ее.

«Целью установки столбиков было сделать более безопасным пространство перед Банком Эстонии. Столбиками прегражден доступ машин на пешеходную дорогую перед Банком Эстонии», - сказала пресс-секретарь Банка Эстонии Эва Вахур.

Выяснилось, что Банк Эстонии заказал болларды в рамках общего конкурса на господряд с Таллиннским коммунальным департаментом, который заменил столбы уличного освещения и кабели питания в части квартала. Причем, столбики обошлись Банку Эстонии в неимоверную сумму.

«Общая стоимость строительных работ, осуществленных по заказу Банка Эстонии без налога с оборота, составила 98 325 евро. Сумма, связанная с этими столбиками была 82 080 евро», - сказала Вахур.

За эту сумму получили девять столбиков, которые теперь вместе с бетонными голубями «украшают» вход в здание.

Болларды у здания Банка Эстонии. | ФОТО: Aivar Pau

Такие же болларды установили, например, на улице Рахукохту, которая ведет на Тоомпеа к Дому Стенбока. Государственная канцелярия сделала это по совету полиции.

Обычно болларды возвышаются над землей на высоте до 60 сантиметров, устойчивы к ударам и разрушению (соответственно 40 000-200 000 J) и весят до 170 килограммов. Они опускаются под землю при помощи дистанционного управления со скоростью 25 см/с. Как было сказано, Полиция безопасности решила установить рядом со своим зданием почти метровые неподвижные металлические столбики.

Что может сделать один боллард с летящим прямо на него грузовиком, можно увидеть по этому видео: