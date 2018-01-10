Всемирный банк подтвердил: сделки с недвижимостью в Эстонии простые и дешевые

"Нас опредила только Литва", - сообщила председатель Эстонской палаты нотариусов Мерле Саар-Йохансон.

Рапорт Doing Business учитывает количество времени, которое тратится на процедуру регистрации сделки и качество администрирования. ”В целом, при всеобщей бюрократизации и усложненном делопроизводстве, можно считать, что в Эстонии со сделками по недвижимости все просто. Конечно, большую роль играет наша электронная среда, с помощью которой значительно сокращается процесс нотариального оформления сделки”, - сказала Саар-Йохансон.

Если в Литве делопроизводство еще проще, чем у нас, то со стоимостью оформления сделки, наоборот: ”В Эстонии нотариальный сбор составляет 0,5% от стоимости недвижимости, а в Литве - 0,8%. После нас, среди стран ЕС, третье место поделили Словакия и Польша”, - сказала Саар-Йохансон.

В Латвии за сделку с недвижимостью платят 2,0% от стоимости, в Финляндии - 4,0%, в Швеции - 4,3%. Самые дорогие сделки с недвижимостью на Мальте, где за оформление купли-продажи приходится платить до 13,4% от стоимости недвижимости.